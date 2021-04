Pogoda na długi weekend. Synoptyk: Majówka nie zapowiada się niestety słonecznie

- Jak to zwykle bywa, pogoda będzie zmienna. Na podobną aurę do czwartkowej możemy liczyć jeszcze w piątek. Jest to wynik oddziaływania wyżu, który rozbudował się na Europie Wschodniej. W tej chwili wypiera go jednak niż z południowego zachodu, który powstaje nad Niemcami. Przyniesie on nam niestety opady, które pojawią się w najbliższą niedzielę i poniedziałek - mówił synoptyk IMGW Mariusz Figurski w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski.

IMGW. Majówka pochmurna, ale w kolejnych dniach poprawa pogody

Synoptyk zapowiedział, że opady potowarzyszą nam do czwartku, co sprawi, że temperatura odczuwalna będzie niższa. Na północy kraju w nocy z piątku na sobotę mogą pojawić się nawet przymrozki.

- Majówka nie zapowiada się niestety słonecznie, ale już w następnych dniach pogoda zacznie się poprawiać za sprawą wyżu, który w tej chwili tworzy się nad Oceanem Atlantyckim - stwierdził Figurski.

Pogoda na majówkę. Pochmurno z opadami deszczu, w niedzielę nawet burze

Zgodnie z synoptyczną prognozą pogody opublikowaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, noc poprzedzająca majówkę (z piątku na sobotę) ma przynieść spadek temperatury powietrza nawet do -2 stopni Celsjusza na wschodzie kraju. Kolejne noce już bez przymrozków na terenie całej Polski.

W sobotę 1 maja zachmurzenie będzie umiarkowane oraz duże. Gdzieniegdzie, zwłaszcza na południu, pojawią się opady deszczu. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 10 do 17 st. C. Wiatr słaby oraz umiarkowany ze wschodu.

Niedziela 2 maja zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym. Na południu oraz wschodzie kraju mogą wystąpić burze. Poranek bez przymrozków, w ciągu dnia temperatura powietrza wyniesie od 8 do 14 st. C na północnym zachodzie po 15 do 21 st. C na południowym wschodzie. Prędkość oraz porywistość wiatru zdecydowanie wzrośnie, w trakcie burz osiągnie nawet do 60 km/h, a kierunek zmieni się z południowego na północny.

Poniedziałek 3 maja będzie pochmurny, miejscami spadnie deszcz, zwłaszcza na północy oraz północnym wschodzie. Po południu pojawi się nieco przejaśnień, jednak temperatura będzie stosunkowo niska. W ciągu dnia od 8 do 16 st. C. Północno-zachodni wiatr nadal okresami będzie silny oraz porywisty.