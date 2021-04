Zwolniono redaktora naczelnego Dziennika Zachodniego. Gazeta należy do grupy przejętej przez Orlen

Zobacz wideo RPO o przejęciu Polska Press: Postanowienie sądu trzeba wziąć pod uwagę i "zamrozić" sytuację

O zwolnieniu redaktora naczelnego poinformował jeden z dziennikarzy "Dziennika Zachodniego", Marcin Zasada.

"Marek Twaróg, redaktor naczelny Dziennika Zachodniego został dziś zwolniony przez nowy funkcjonariat Polska Press. Marek Twaróg był najlepszym naczelnym DZ, a miałem ich w tej gazecie 5. Dodam tylko, że politycznym czynownikom uschną kiedyś ręce za to, co zrobili i robią z mediami w Polsce" - napisał.

Według serwisu branżowego Wirtualnemedia.pl nowym redaktorem naczelnym będzie Grzegorz Gajda, dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem, pracujący od 2004 roku (z przerwami) do teraz w TVP w Katowicach. W wypowiedzi dla serwisu Dorota Kania, członkini zarządu Polska Press ds. redakcyjnych powiedziała, że powodem zwolnienia redaktora naczelnego jest "inna koncepcja gazety". - Chcę doprowadzić do wzrostu sprzedaży i odwiedzalności w internecie, chcę się oprzeć na osobach, które znam i wiem, że mogą to zagwarantować - powiedziała.

Marek Twaróg kierował "Dziennikiem Zachodnim" od ponad 10 lat. Wcześniej był redaktorem naczelnym "Gazety Wrocławskiej".

Według Onetu redakcja spodziewała się zwolnienia naczelnego. Dorota Kania i inni członkowie zarządu byli w redakcji w ubiegłym tygodniu. W czwartek Kania osobiście przekazała mu wypowiedzenie.

W kwietniu Sąd uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich i wstrzymał decyzję prezesa UOKiK zezwalającą na połączenie koncernów Orlen i Polska Press, jednak prezes Orlenu Daniel Obajtek twierdzi, że ta decyzja nie ma wpływu na przejecie spółki.

"Ta ekipa wymiata każdego, kto odważy się mieć własne zdanie"

Dziennikarze wielu innych redakcji wyrazili solidarność ze zwolnionym redaktorem naczelnym. Bianka Mikołajewska przypomniała, że po przejęciu Polska Press przez Orlen Twaróg deklarował, że "do momentu, gdy będzie mógł kierować redakcją, nie będzie ona tubą żadnej partii". "Właśnie został zwolniony. Ale spoko: Orlen przejął Polska Press tylko ze względów biznesowych" - napisała.

"Lepszej laurki nie mogli ci wystawić. Ta ekipa wymiata każdego, kto odważy się mieć własne zdanie" - napisał Darek Ćwiklak. "Wieloletni redaktor naczelny Dziennika Zachodniego - wybitny dziennikarz, wspaniały człowiek, aktywista na rzecz Śląska i Zagłębia - został właśnie odwołany ze stanowiska. Zgadnijcie dlaczego" - napisał Przemysław Pająk.

Przejęcie grupy medialnej przez Orlen

W marcu grupa wydawnicza Polska Press formalnie stała się własnością PKN Orlen. Ofertę kupna wydawnictwa - jednej z największych grup wydawniczych w naszym kraju - Orlen złożył jego właścicielowi - niemieckiemu holdingowi Verlagsgruppe Passau - 7 grudnia ubiegłego roku, zawierając z nim umowę przedwstępną.

PKN Orlen przejął grupę medialną Polska Press za 210 mln zł. Grupa wydawnicza Polska Press posiada m.in. 20 dzienników lokalnych i dziesiątki innych tytułów prasowych. Baza użytkowników sięga 17,4 mln osób, na co wpływ ma także około 500 serwisów internetowych.

14 kwietnia informowaliśmy, że nowym prezesem spółki został Marcin Dec, dotychczasowy członek rady nadzorczej Polska Press. Od października 2020 roku pełni też funkcję prezesa zarządu Sigma Bis, agencji mediowej PKN Orlen i PZU. Wcześniej był m.in. szefem Grupy IPG Mediabrands.

Ponadto Dorota Kania zastąpiła Pawła Fąfarę w zarządzie Polska Press. Kania to dziennikarka związana z m.in. "Gazetą Polską" i Telewizją Republika.