Rymań. Będą kary dyscyplinarne dla policjantów po słynnej interwencji na stacji paliw

Będą kary dla policjantów, którzy wzięli udział w słynnej interwencji na stacji benzynowej w Rymaniu (zachodniopomorskie) w lutym bieżącego roku. Jak ustalił portal RMF24.pl, funkcjonariusze otrzymają nagany, co - jak zauważyła reporterka RMF24 Aneta Łuczkowska - jest najniższą możliwą karą dyscyplinarną.

Rymań. Postępowanie ws. interwencji na stacji paliw

Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w sobotę 27 lutego ok. godz. 23. Za kierownicą auta siedziała 37-letnia kobieta, która staranowała samochodem drzwi do budynku stacji paliw. Na miejsce wezwani zostali policjanci, którzy oddali kilka strzałów w kierunku auta, jednak kobieta uciekła z miejsca zdarzenia. Najpierw tłumaczyła, że do zdarzenia doszło w wyniku jej kłótni z partnerem, jednak ten zaprzeczył tej wersji zdarzeń. W rozmowie z prokuraturą 37-latka wyjaśniła, że czuła się śledzona i zagrożona. Dodała, że w budynek wjechała po to, aby sprawą zajęli się funkcjonariusze. Wyjaśniła również, że policjantów, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, uznała za "przebierańców".

Nagranie ze zdarzenia zostało udostępnione w mediach społecznościowych i było szeroko komentowane, także w związku z interwencją policji. - Prąd wyciągaj, ku**a, w opony strzelaj. Strzelaj w opony! - krzyczał na filmie jeden ze świadków zdarzenia do policjantów. Kobieta uciekła z miejsca zdarzenia i sama dobrowolnie zgłosiła się na komisariat - przez 50 kilometrów (dojechała do Koszalina) nikt nie usiłował jej zatrzymać. Badanie krwi wykazało, że była trzeźwa.

Postępowanie ujawniło nieprawidłowości

Działania policji na stacji benzynowej w Rymaniu, były przedmiotem postępowania wyjaśniającego, które miało ujawnić kilka nieprawidłowości. Jak podaje RMF, miały one dotyczyć między innymi zapisków w notesach, w których funkcjonariusze notują przebieg interwencji oraz komunikacji z oficerem dyżurnym z komendy powiatowej policji.

Podczas interwencji policjanci użyli broni służbowej, jednak kontrolerzy uznali, że było to w pełni zasadne. Zgodnie z ustaleniami portalu materiał filmowy będzie służył jako materiał szkoleniowy dla innych funkcjonariuszy.

37-latka, która zdemolowała stację paliw pójdzie na obserwację psychiatryczną