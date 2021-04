Prokuratura wzywa na przesłuchania osoby, które pisały o rzekomym dziecku Tymoteusza Szydło

Prokuratura wzywa na przes逝chania osoby, kt鏎e w internecie zamieszcza造 wpisy na temat syna by貫j premier Beaty Szyd這. Dotyczy to informacji o rzekomym dziecku Tymoteusza Szyd造. - Mia貫m by 鈍iadkiem, ale rozmowa toczy豉 si tak, jakbym ju by oskar穎ny - powiedzia "Wyborczej" jeden z przes逝chanych.

