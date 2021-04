Gąsienice, które wyglądają jak węże z bajki. Łódzkie ZOO opublikowało nagranie

Bajkowe gąsienice z filmu łódzkiego ZOO od razu wywołały entuzjazm internautów. Film pokazujący nietypowe żyjątka bardzo szybko rozpowszechniono w mediach społecznościowych. Pod wpisem ZOO pojawił się wysyp komentarzy. "Różne gąsieniczki widziałam, ale takich cudnych nigdy", "Są cudowne, aż szkoda, że przekształcają się w motyla", "Szok, naprawdę wyglądają jak z bajki, ale są śliczne", "Pięknie wyglądają. Za nim przeczytałam, to myślałam ze to jest zabawka. Są cudne" - to tylko niektóre z komentarzy.

*Nagranie z fanpage'a David Attenborough Fans

Niezwykłe gąsienice motyli paziowatych. "Aż szkoda, że przekształcają się w motyla"

Paziowate to szeroka rodzina motyli dziennych, która obejmuje około 570 gatunków. Większość z nich żyje w warunkach tropikalnych, ale niektóre przystosowały się do surowszych warunków i mogą występować w wielu strefach klimatycznych. Zanim motyle rozłożą swoje skrzydła (w niektórych przypadkach sięgające nawet 28 centymetrów), muszą przejść przez poprzednie stadium rozwoju.

Gąsienice motyli z rodziny paziowatych przybierają niezwykły wygląd. Przypominają niewielkie węże. Ich miękkie ciało, tak jak w przypadku gąsienic pokazanych przez ZOO w Łodzi, może przybrać bardzo nietypowe kolory. Nie jest to jednak przypadek. W warunkach tropikalnych niewielka gąsienica może stać się łatwym łupem dla drapieżników, dlatego przybranie koloru otoczenia może być bardzo korzystne.

Gąsienice nie tylko przybierają kolor swojego środowiska, ale potrafią również naśladować zachowanie gadów. Kiedy poczują się zagrożone, wysuwają z głowy niewielkie "antenki", które mają przypominać język węża. Jeszcze dalej idą gąsienice motyla Hebomoia glaucippe, które potrafią przybierać pozycje typowe dla węży. Napastnik może w takiej sytuacji zrezygnować z łatwego łupu, jakim zazwyczaj jest gąsienica.

