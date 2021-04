Banaś o wejściu CBA do domu syna: "Chcą mnie zmusić do ustąpienia". Żaryn odpowiada: To insynuacje

- Formułowanie oskarżeń pod adresem CBA o działania motywowane politycznie jest nieuprawnione - stwierdził Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, odnosząc się do słów prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Marian Banaś jest zdania, że przeszukanie mieszkania jego syna przez agentów CBA jest działaniem, które ma go zmusić do ustąpienia ze stanowiska szefa NIK.

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl