Pogoda na dziś - niedziela 2 maja. To będzie deszczowy dzień. Lokalnie wystąpią burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że niedziela 2 maja będzie dniem pochmurnym i deszczowym. Opadów należy się spodziewać w całym kraju. W południowej części kraju wystąpią także burze - synoptycy przewidują, że zagrzmi w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim. Najwięcej przejaśnień mogą się spodziewać mieszkańcy Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Lubelszczyzny.

Pogoda na dziś - niedziela 2 maja. Na termometrach od 21 do 10 stopni Celsjusza

Mimo deszczowej pogody niedziela będzie stosunkowo ciepła, przede wszystkim na wschodzie kraju. Najcieplej będzie w Rzeszowie, gdzie termometry mogą wskazać nawet 21 stopni. Nieco chłodniej będzie w Lublinie i Krakowie - tam odnotujemy maksymalnie 19 stopni. W Kielcach będzie 16 stopni, z kolei w Katowicach, Opolu i Warszawie do 15 stopni. Termometry we Wrocławiu wskażą 13 stopni, w Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku i Białymstoku do 12 stopni, a w Poznaniu, Szczecinie, Koszalinie i Olsztynie - do 11 stopni. Najzimniej będzie w Suwałkach i Zielonej Górze, gdzie odnotujemy co najwyżej 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na 3 maja. Opadów będzie mniej, ale zrobi się zimniej

Synoptycy prognozują, że poniedziałek 3 maja również nie będzie zbyt słoneczny. Tego dnia nie będzie burz, ale w całym kraju będzie padał deszcz. Temperatura spadnie - najcieplej będzie w Lublinie, gdzie termometry wskażą do 14 stopni, a najzimniej w Katowicach i Kielcach, gdzie odnotujemy do 8 stopni Celsjusza.

