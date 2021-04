Banaś o przeszukaniu w domu syna: To przypomina mi czasy bolszewickie. Chcą zmusić do ustąpienia

- Przeszukanie CBA w domu syna Mariana Banasia musi być widziane w kontekście raportu NIK o tzw. wyborach kopertowych - powiedział prezes Najwyższej Izby Kontroli. Jego zdaniem, on i jego rodzina są "represjonowani", by zmusić go do ustępienia i wycofania raportów NIK. Działania służb porównał do represji w czasach stanu wojennego.

