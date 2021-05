Pogoda na dziś - sobota 1 maja. Duże zachmurzenia i deszcz

Zobacz wideo Spójrz na niebo. Czy wiesz, jakie widzisz chmury?

Pierwszego dnia majówki temperatura maksymalna wyniesie rano od 5 do 9 stopni. W ciągu dnia wzrośnie ona jednak na tyle, że mieszkańcy południowej Polski będą mogli cieszyć się wartościami powyżej 20 stopni! Niestety w większości kraju nie będzie tak ciepło, w dodatku pojawi się deszcz. Dzień zapowiada się także bardzo pochmurno.

Pogoda na majówkę. W nocy z soboty na niedzielę do Polski wkroczy wir niżowy

Pogoda na dziś. Nawet 22 stopnie na południu kraju

Prognoza pogody Fot. Agencja Gazeta

Około godzinny 15 na termometrach zobaczymy nawet 22 stopnie! Najcieplej będzie w Krakowie. W Rzeszowie majówka także zacznie się ciepło - tam nawet 21 stopni. Niestety w pozostałych częściach kraju wartości nie przekroczą kilkunastu stopni. W Katowicach i Kielcach na termometrach pojawi się ok. 18 stopni, w Lublinie - 15. Im dalej na północ, tym jednak zimniej. W Warszawie i Łodzi możemy spodziewać się dziś maksymalnie 12 stopni, we Wrocławiu i Szczecinie - 11, a w Białymstoku - 10 st. Celsjusza. W pozostałych regionach temperatura będzie już jednostopniowa. W Gdańsku będzie to 9 stopni, w Zielonej Górze, Poznaniu, Olsztynie i Bydgoszczy tylko 8 st. Celsjusza.

Prognoza pogody. Sobota 1 maja

Niestety, mimo dość dużych wartości, które zobaczymy na termometrach, aura będzie pochmurna, a na nawet deszczowa. W całej Polsce wiatr słaby. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia o roztopach na południu kraju, w powiatach: żywieckim, suskim, tatrzańskim, nowosądeckim, leskim i bieszczadzkim. Obowiązują one od 1 maja od godziny 7:30 przez całą dobę.