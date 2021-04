Katowice. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o pedofilię. Myślał, że spotka się z 14-latką

Mężczyzna myślał, że umówił się z 14-latką, ale tak naprawdę kontaktował się z osobą dorosłą. Gdy przyjechał na spotkanie, został zatrzymany przez policję.

Umówił się z 14-latką. Na miejscu czekała go "niespodzianka"

Policjanci z Katowic, dzięki działaniom zorganizowanej grupy Łowców Pedofili, zatrzymali w centrum miasta 35-letniego mężczyznę, podejrzanego o chęć nawiązania kontaktu seksualnego z osobą poniżej 15 roku życia. Mężczyzna umówił się na spotkanie z 14-letnią dziewczynką za pośrednictwem komunikatora internetowego. Jak podaje policja, z rozmów wynikało, że 35-latek namawiał dziewczynkę do poddania się czynnościom seksualnym i miał wysyłać jej swoje nagie zdjęcia.

Myślał, że pisze z dzieckiem. Dorosła kobieta zgłosiła sprawę na policję

35-latek nie zdawał sobie sprawy z tego, że w rzeczywistości kontaktował się z osobą dorosłą. Jak podaje policja, kobieta, która rozmawiała z mężczyzną, poinformowała o zaistniałej sytuacji policjantów z Katowic. Funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę w momencie przyjazdu na umówione spotkanie.

Jak podaje policja, 35-latek, który miał wyrażać chęć nawiązania kontaktu seksualnego z nieletnią, został osadzony w policyjnym areszcie. "Na czas trwającego postępowania katowicka prokuratura zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe w kwocie 3 tys. złotych. Czynności w tej sprawie trwają" - podaje Komenda Miejska Policji w Katowicach.

Łowcy Pedofili to grupa, która zajmuje się tropieniem i wyłapywaniem pedofilów w całej Polsce. Zajmują się zbieraniem obciążającego ich materiału dowodowego, a następnie przekazaniem przestępców w ręce policji. Obecnie trwa zrzutka, dzięki której można wesprzeć działania Łowców Pedofili.

"Jesteśmy organizacją non profit, za swoje działania nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Sami pokrywamy koszty paliwa, hoteli, nośników cyfrowych i papieru do wydruku dowodów rzeczowych, korespondencji z organami ścigania etc. Jeśli uważacie, że to, co robimy, ma sens i zechcecie nas dobrowolnie wesprzeć, choćby symboliczną złotówką, będziemy Wam naprawdę wdzięczni i zobowiązani do dalszej, coraz bardziej intensywnej działalności" - piszą w mediach społecznościowych.