Jelenia Góra. Zniszczył sąsiadowi samochód. Dlaczego? Nie mówił "dzień dobry" jego mamie

28-letni mężczyzna został zatrzymany za uszkodzenie mienia z pobudek chuligańskich - podają funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

REKLAMA

Zobacz wideo Sieradz. Przykleiła kartkę na biurze posłów PiS. Policja chciała kary, sąd umorzył

Wylał farbę na samochód sąsiada. Miał nietypowe wytłumaczenie

14 kwietnia 2021 roku w Jeleniej Górze doszło do nietypowego zdarzenia. Poszkodowany poinformował policję o zniszczeniu pojazdu. Jak wynikało ze zgłoszenia, ktoś wylał farbę na jego auto. Funkcjonariusze podjęli działania i na podstawie zebranych informacji oraz analizie nagrań z kamer monitoringu, udało im się zatrzymać 28-latka podejrzanego o przestępstwo uszkodzenia mienia. Mężczyzna przyznał się do zniszczenia samochodu sąsiada. Tłumaczył, że ten nie mówił "dzień dobry" jego matce.

Jak podaje policja, swoim zachowaniem spowodował straty w wysokości blisko 10 tysięcy złotych.

Sieradz. Przykleiła kartkę na biurze posłów PiS. Sąd umorzył sprawę

Chciał nauczyć sąsiada kultury. Za swoją "metodę wychowawczą" stanie przed sądem

Mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenia mienia z pobudek chuligańskich i został wypuszczony na wolność. Stanie przed sądem. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia. - Kara może być nawet większa, ponieważ jest to wybryk chuligański - powiedziała Polsat News podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy jeleniogórskiej policji. Wyjaśniła również, że choć istnieje możliwość, by zakończyć tę sprawę polubownie, nic nie wiadomo o tym, by 28-latek podjął działanie w tym celu.

Kierowca busa potrącił rowerzystę. Policja niemal po roku szuka sprawcy