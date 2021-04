Lewicy udało się dojść do porozumienia z rządem w sprawie wprowadzenia do Krajowego Planu Odbudowy swoich postulatów. - To jest sukces wszystkich tych ludzi, którzy czekają na to, żeby politycy zajęli się ich problemami, a nie samymi sobą - komentował sprawę Robert Biedroń. Tymczasem swoje rozczarowanie decyzją opozycji wyraził Donald Tusk.

