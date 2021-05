Narodowy Spis Powszechny 2021. Do kiedy można się spisać? Jak to zrobić?

Jest kilka metod, za pomocą których może się spisać. Pierwsza i podstawa z nich to samospis internetowy. Respondenci wpisują odpowiednie informacje w interaktywnej aplikacje dostępnej na stronie internetowej nsp2021.spis.gov.pl. Do zalogowania można użyć profilu zaufanego, konta bankowego lub numeru PESEL. Należy pamiętać, że spisu można dokonać w ciągu dwóch tygodni od pierwszego zalogowania.

Druga metoda to spisanie się przez telefon. Należy zadzwonić na specjalną infolinię dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 279 99 99. Linię obsługują pracownicy statystyki publicznej.

Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły skorzystać z formularza dostępnego w internecie ani ze specjalnej infolinii, zostaną spisane przez rachmistrzów. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wywiady prowadzone bezpośrednio nie będą się odbywać aż do odwołania.

Narodowy Spis Powszechny 2021. Do kiedy trzeba się spisać?

Samospis internetowy rozpoczął się 1 kwietnia. Osoby, które będą chciały skorzystać z pomocy rachmistrzów będą musiały poczekać do 4 maja - wtedy zaczną oni pracę, a o szczegółach poinformuje GUS. Na udział w spisie powszechnym mamy czas do 30 września.

Narodowy Spis Powszechny 2021 - na jakie pytania trzeba odpowiedzieć?

Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego znajduje się na stronie internetowejGłównego Urzędu Statystycznego. Dotyczą one między innymi adresu zamieszkania, informacji o współlokatorach i małżonkach, a także relacjach rodzinnych.

