Prokuratura bada, czy słowa papieża Franciszka i tęczowa flaga znieważają. Zgłosiło się 120 osób

Pismo Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ krąży od kilku dni sieci. "W toku postępowania ustalono, że zachowanie podejrzanych skutkowało obrazą uczuć religijnych (...). Konieczne jest zatem ustalenie, w oparciu o wiedzę specjalistyczną z zakresu religioznawstwa, czy użyty przez podejrzane przedmiot w postaci flagi z naniesionym wzorem poziomych różnobarwnych pasów, powszechnie identyfikowanych jako tzw. kolory tęczy, uznawanych za symbol środowisk LGBT i naniesiony w pobliżu napis o treści 'Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś', ma charakter znieważający" - napisano w piśmie.

"Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś" to cytat przypisywany papieżowi Franciszkowi.

Prokuratura bada, czy słowa papieża Franciszka znieważają

Dalej w piśmie czytamy, że ustalenie okoliczności "wymaga wiadomości specjalnych" i "konieczne jest powołanie biegłego".

Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdza w "Gazecie Wyborczej", że w sprawie trwa postępowanie prowadzone "o czyn ścigany z oskarżenia publicznego, tj. o przestępstwo z art. 261 k.k. (znieważenie pomnika)". "Dochodzenie policyjne zostało zarejestrowane w prokuraturze po wykonaniu czynności procesowych przez policję - wszczęciu postępowania oraz przedstawieniu zarzutów podejrzanym" - informuje prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie. "W toku przedmiotowego dochodzenia do prokuratury zgłosiły się osoby (obecnie 120 osób), które wskazały, że zachowanie podejrzanych mogło obrazić uczucia religijne ww., co stosownie do treści art. 196 k.k. podlega penalizacji. W sprawie powołany został biegły z zakresu religioznawstwa w celu wydania opinii mającej kluczowe znaczenie dla kwestii odpowiedzialności karnej podejrzanych" - czytamy.

Tęczowa flaga pojawiła się na pomniku Jana Pawła II przy pl. Grzybowskim w Warszawie 25 sierpnia. W trakcie postępowania dot. znieważenia pomnika, do prokuratury zgłosiło się 120 osób, które poczuły się urażone transparentem.