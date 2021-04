Sędzia Beata Morawiec pozywa krakowski sąd. Domaga się przywrócenia do pracy

W październiku ub.r. nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna nieprawomocnie zdecydowała o zawieszeniu sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec. Izba uchyliła także immunitet sędzi i obniżyła wynagrodzenie. Beata Morawiec odwołała się od tego orzeczenia, sprawa nie została jeszcze rozpatrzona. Decyzję wykonała już jednak prezes krakowskiego sądu Dagmara Pawełczyk-Woicka, która jest także członkinią nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Prokuratura Krajowa chce postawić Beacie Morawiec zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, nadużycia uprawnień oraz przyjęcia korzyści majątkowej (Morawiec miała dostać telefon w zamian za korzystny wyrok). Beata Morawiec przekonuje, że nie popełniła zarzucanych czynów. Sędzia wielokrotnie krytycznie oceniała zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane w ostatnich latach. Sprzeciwia im się także stowarzyszenie "Themis", którym kieruje.

Beata Morawiec pozywa krakowski sąd

Jak podaje OKO.press, sędzia pozwała Sąd Okręgowy w Krakowie, domagając się m.in. dopuszczenia do wykonywania obowiązków służbowych, w tym orzekania. Sprawą ma zająć się Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty. Sędzia złożyła również wniosek o tzw. zabezpieczenie, czyli dopuszczenie do wykonywania obowiązków do czasu zapadnięcia prawomocnego wyroku.

W marcu 2021 r. krakowski Sąd Apelacyjny orzekł, że Beata Morawiec jest czynną sędzią, a Izba Dyscyplinarna nie mogła jej zawiesić.

Przed kilkoma dniami zabezpieczenie ws. innego sędziego - Pawła Juszczyszyna - wydał Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Nakazał prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciejowi Nawackiemu przywrócenie Juszczyszyna do pracy. Nawacki mimo wyroku się na to nie zgadza.