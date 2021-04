Karol Nawrocki z rekomendacją na nowego prezesa IPN. Decyzję musi przegłosować parlament

We wtorek odbył się ostatni etap konkursu na stanowisko prezesa IPN. O fotel prezesa ubiegało się pięć osób: dr Adam Buława, dr Marek Chrzanowski, dr Karol Nawrocki, dr Jacek Wiatrowski oraz dr Paweł Zyzak. Kolegium IPN, po wysłuchaniu wszystkich osób, podjęło decyzję, że to Karol Nawrocki jest najlepszym kandydatem i do Sejmu zostanie skierowany wniosek w sprawie powołania go na stanowisko prezesa IPN.

Karol Nawrocki z poparciem Kolegium IPN. "Droga do funkcji Prezesa IPN jest jednak bardzo długa"

W czasie przesłuchania dr Karol Nawrocki wskazał wśród kwestii, którymi chciałby się zająć jako prezes IPN, skrócenie procesów decyzyjnych, jasny podział kompetencji, nawiązanie kontaktu z placówkami dyplomatycznymi oraz powołanie biura nowoczesnych technologii.

- Poparcie mojej kandydatury przez Kolegium IPN, w którego skład wchodzą wybitni naukowcy, publicyści i zasłużeni członkowie opozycji antykomunistycznej w PRL, jest przede wszystkim wielkim zaszczytem - powiedział dr Nawrocki, cytowany przez "Wyborczą". - Cieszę się, że czteroletnia praca moja i mojego zespołu w Muzeum II Wojny Światowej została doceniona, a zebrane doświadczenie zaowocuje w dalszej służbie Polsce. Droga do funkcji Prezesa IPN jest jednak bardzo długa i skomplikowana, więc należy się po niej poruszać z właściwym spokojem i rozwagą - dodał.

Nawrocki pełni funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej

Karol Nawrocki to doktor nauk humanistycznych i specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Doktorat obronił w 2013 r. na Uniwersytecie Gdańskim na podstawie rozprawy pt. "Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim 1976–1989".

Nawrocki został powołany na stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w 2017 r. przez ministra Piotra Glińskiego. Politycy PiS od dawna chcieli przejąć kontrolę nad placówką, ponieważ uważali, że wystawa w muzeum nie oddawała w wystarczający sposób polskiego punktu widzenia. Przejęcie kontroli poprzez powołanie nowego dyrektora stało się możliwe dzięki połączeniu Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 z Muzeum II Wojny Światowej.

Piotr Nawrocki po przejęciu muzeum wprowadził w jego ekspozycji kilkanaście zmian, które były zgodne z oczekiwaniami Glińskiego i PiS-u. W czasie jego kadencji na stanowisku dyrektora muzeum PiS dokonał również przejęcia części terenu Westerplatte. Ma tam powstać nowy oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przejęcie Westerplatte od władz Gdańska umożliwiło również organizowanie obecnej władzy uroczystości związanych z II wojną światową bez udziału przedstawicieli miasta.

Jarosław Szarek nie będzie ubiegał się o drugą kadencję

Kadencja obecnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka kończy się w lipcu bieżącego roku. Szarek nie zdecydował się jednak ponownie ubiegać o to stanowisko. Jego decyzja jest związana m.in. z aferą wokół postaci Tomasza Greniucha, którego Szarek powołał na początku roku na stanowisko dyrektora wrocławskiego oddziału IPN.

Greniuch był niegdyś aktywnym działaczem Obozu Narodowo-Radykalnego. Wkrótce po jego nominacji pojawiły się zdjęcia sprzed kilkunastu lat, na których widać, jak Greniuch wykonuje gest nazistowskiego pozdrowienia. Prezes Szarek z początku wzbraniał się przed odwołaniem Greniucha, ale po fali krytyki, która spłynęła na jego działanie postanowił zakończyć współpracę z Greniuchem.

Prezes IPN jest wybierany przez Sejm za zgodą Senatu na 5-letnią kadencję. Kandydata wskazuje parlamentowi Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W składzie Kolegium zasiadają prof. zw. dr hab. Wojciech Polak, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr hab. Jan Draus, prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Józef Marecki, prof. dr hab. Andrzej Nowak, Bronisław Wildstein, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza i Krzysztof Wyszkowski.

