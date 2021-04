Namysłów. 74-letnia kobieta leczyła się tylko poprzez teleporady. Wyrósł jej guz wielkości brzucha ciążowego

74-letnia kobieta trafiła w marcu do szpitala w Namysłowie (woj. opolskie), gdzie okazało się, że w jej brzuchu wyrósł guz zajmujący całą jamę brzuszną. Wcześniej kobieta leczyła się wyłącznie przy pomocy teleporad. Jej historię, ku przestrodze, opisało Namysłowskie Centrum Zdrowia i zaapelowało o to, by nigdy nie bagatelizować objawów choroby.

