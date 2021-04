Tatry. W Dolinie Chochołowskiej pojawiły się pierwsze krokusy

Tej wiosny tatrzańskie krokusy kazały na siebie długo czekać. Niekorzystna pogoda i śnieg zalegający na polanach przyczyniły się do tego, że sezon ich kwitnienia opóźniał się już o blisko miesiąc, o czym pisaliśmy jeszcze kilka dni temu.

Tymczasem w poniedziałek Schronisko Górskie PTTK im. Jana Pawła II na Polanie Chochołowskiej poinformowało, że śnieg zaczyna topnieć, a krokusów w Tatrach przybywa.

Pierwsze tatrzańskie krokusy. Uwaga na gromadzenie się w popularnych "miejscówkach"

Do krokusów należy niemal 80 gatunków roślin z rodziny kosaćcowatych. Ich kwitnienie przypada zazwyczaj od połowy marca do połowy kwietnia. Tworzone przez nie fioletowe łąki przyciągają wielu turystów, chętnych do podziwiania i uwieczniania tego niezwykłego widoku.

Dolina Chochołowska to jedno z najchętniej wybieranych miejsc, ale krokusy można oglądać również w Dolinie Kościeliskiej, na Kalatówkach, na polanie Kopieniec, przy Drodze pod Reglami, w Zakopanem na Toporowej Cyrhli, w Kościelisku, Witowie czy Dzianiszu. Do odwiedzania ich zachęca Tatrzański Park Narodowy, przypominając jednocześnie o unikaniu gromadzenia się.

Pierwsze tatrzańskie krokusy. O czym powinni pamiętać turyści?

Decydując się na oglądanie łąk krokusów na żywo, powinniśmy pamiętać o kilku zasadach zebranych przez TPN w kodeksie nazwanym "Ani kroku(s) dalej!":

Krokusy podziwiaj i fotografuj ze szlaku turystycznego.

Nie wchodź na polany, aby nie zadeptać krokusów.

Nie siadaj (!) i nie kładź się (!) w krokusach podczas fotografowania lub pozowania do zdjęć.

Nie zrywaj krokusów, pamiątką niech będą zdjęcia.

Nie parkuj na krokusach.

Swoje śmieci zabieraj ze sobą.

Korzystaj z toalet w schronisku lub toalet przenośnych przy szlaku.

Bądź stróżem krokusów. Jeśli widzisz niewłaściwe zachowania, reaguj!