Lubelskie. Pod wpływem alkoholu jeździł ciągnikiem samoróbką. Miał 3,5 promila

Biłgorajscy policjanci zauważyli pojazd, poruszający się bez wymaganych świateł mijania. Za kierownicą siedział pijany 38-latek wiozący równie nietrzeźwego pasażera.

Frampol. Jechał pijany, z czynnym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych

Pojazd, który zatrzymali policjanci, to ciągnik samoróbka poruszający się bez pokrywy silnika. Tajemnicą pozostaje to, gdzie siedział wspomniany pasażer - na zdjęciu udostępnionym przez policję widać tylko jedno miejsce, przeznaczone dla kierującego.

Kiedy funkcjonariusze zatrzymali pojazd, zorientowali się, że kierowca jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał we krwi 3,5 promila alkoholu, a jego pasażer - ponad 2 promile. Dalsze postępowanie pozwoliło policjantom ustalić, że 38-latek, który prowadził ciągnik, miał już wcześniej wydany przez sąd prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Funkcjonariusze przerwali mężczyznom podróż, a o karze dla kierującego zadecyduje sąd. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności i przekazanie od 5 do 60 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pomimo ciągłych apeli policji i tragicznych doniesień medialnych wciąż są osoby, które wsiadają za kierownicę po alkoholu, nie myśląc o tym, jak poważne zagrożenie powodują

- przypomina Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju.

Wypadki drogowe w 2020 roku z udziałem osób nietrzeźwych

Z rocznego raportu policji wynika, że w ubiegłym roku kierowcy, którzy byli pod wpływem alkoholu, spowodowali 2 015 wypadków, czyli 8,6 proc. wszystkich wypadków drogowych. Największe zagrożenie stanowili kierowcy pojazdów osobowych - są odpowiedzialni za 1 075 wypadków. Drugą najliczniejszą grupą byli rowerzyści - ci z kolei spowodowali 275 wypadków.

Śmierć w tych wypadkach poniosło 271 osób, co daje prawie 11 proc. spośród wszystkich zabitych na drogach w 2020 roku. Najwięcej wypadków z udziałem osób nietrzeźwych miało miejsce w weekendy. Pijani kierowcy zagrażali bezpieczeństwu, przekraczając prędkość, nieustępując pierwszeństwa i wyprzedzając w nieodpowiedni sposób.