Pogoda na majówkę. Synoptycy nie mają dobrych wieści. Będzie pochmurno i deszczowo

Przez cały długi weekend będzie pochmurno, a opady deszczu pokrzyżują plany piechurom i rowerzystom wybierającym się wycieczki.

Pogoda na Majówkę. Synoptycy prognozują deszcz i zachmurzenia

Okazuje się, że grillowanie i prace w ogrodzie, trzeba będzie przesunąć na kolejny weekend. Według prognoz synoptyków pierwsze dni maja będą pochmurne, deszczowe i zimne. Już od soboty 1 maja, czekają nas opady deszczu, przejaśnień możemy spodziewać się wyłącznie na południowym zachodzie Polski. Według przewidywań czekają nas również opady deszczu, jedynie mieszkańcy województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego będą mogli wyjść na spacer bez parasolki. Termometry w Polsce wskażą tego dnia od 9 stopni na północy kraju do 15 stopni na południu.

W niedzielę będzie cieplej, w Małopolsce i na Śląsku nawet do 21 stopni. Na południu Polski od 19 stopni na Podkarpaciu do 9 we Wrocławiu. W pozostałych regionach od 15 do 8 stopni. 2 maja podobnie jak w sobotę, będzie pochmurno, a opady deszczu są przewidywane w całym kraju.

W poniedziałek deszcz ominie jedynie województwa podkarpackie i lubelskie, w pozostałych częściach Polski przewidywane są przelotne opady. 3 maja także będzie pochmurno przez cały dzień. Zdaniem synoptyków najcieplej będzie na północy, zachodzie i w centrum od 10 do 14 stopni. W pozostałych regionach od 6 do 10 stopni.

Majówka 2021. Wypoczynek tylko w gronie najbliższych

Choć od połowy kwietnia liczba nowych przypadków zarażeń koronawirusem spada, rząd nie zdecydował się na otwarcie hoteli, pensjonatów, ani lokali gastronomicznych na majówkę. - Musimy na siebie uważać. Doceniając odpowiedzialność, która doprowadziła nas do tych spadków, apelujemy o jeszcze trochę cierpliwości i zachowanie tej odpowiedzialności w trakcie najbliższego weekendu i majówki - mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

I dodał, że "jeśli chcemy mieć tę perspektywę większego luzowania obostrzeń, to musimy w najbliższym tygodniu być odpowiedzialni. Tak, by ten majowy weekend nie przysporzył nam zbyt wielu problemów. I żeby nie spowodował wstrzymania procesu znoszenia restrykcji. Spędźmy te najbliższe dni w dość dużej odpowiedzialności, dzięki czemu będziemy mogli wyjść z trzeciej fali i cieszyć się z wiosny oraz nadchodzących wakacji".