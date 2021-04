Pogoda na dziś - środę, 28 kwietnia. Będzie cieplej i zaświeci słońce, ale nie na długo

W środę duże zachmurzenie prognozowane jest tylko w dwóch województwach, ale to właśnie tam będzie najcieplej. W pozostałych regionach kraju pojawi się słońce i lekkie zachmurzenie.

Temperatura. Najcieplej na zachodzie kraju

W środę najwyższą temperaturę wskażą termometry na zachodzie kraju. Najcieplej, bo 15 stopni, będzie w Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, ale też w Katowicach i Krakowie. Jeden stopień mniej jest prognozowany w Rzeszowie i Poznaniu. W Bydgoszczy 13 stopni, a w Łodzi, Kielcach i Lublinie - 12 stopni. Najzimniej będzie w Olsztynie i Białymstoku, gdzie temperatura będzie wahać się od 9 do 10 stopni.

Pogoda na środę. Zaświeci słońce i pojawią się chmury

W całym kraju prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Więcej chmur pojawi się na południu kraju, ale to tam będzie najcieplej. W środę 28 kwietnia temperatura będzie wyższa już z samego rana. Do godziny 11 można się spodziewać do 6 stopni. W godzinach południowych niemal w całym kraju temperatura osiągnie około 13 stopni. Wyjątkiem będą Suwałki, gdzie temperatura wyniesie 7 stopni oraz Białystok i Gdańsk, gdzie temperatura wzrośnie jedynie do 10 stopni. W środę wiatr słaby i łagodny.

W czwartek i piątek możemy spodziewać się podobnych temperatur. Ochłodzi się jednak na weekend. Będzie też wietrznie.

