Rymań. Wniosek o obserwację psychiatryczną 37-latki, która zdemolowała stację paliw

Jak donosi stacja RMF FM, wniosek w sprawie badania psychiatrycznego 37-latki czeka już na rozpatrzenie przez sąd.

Rymań. Kobieta, która zdemolowała stację paliw może trafić na obserwację psychiatryczną

Zdaniem biegłych lekarzy obserwacja psychiatryczna kobiety jest konieczna, ponieważ po zbadaniu 37-latki nie byli w stanie wydać opinii na temat stanu jej zdrowia. Dodatkowy czas pozwoli im stwierdzić, czy u Katarzyny A. występują jakieś zaburzenia oraz, czy miały one wpływ na poczytalność kobiety, w chwili demolowania stacji paliw.

Jeśli kobieta zostanie uznana za niepoczytalną, śledztwo zostanie umorzone, a 37-latka trafi na leczenie psychiatryczne. Jeśli jednak stwierdzone zaburzenia okażą się nie mieć wpływu na zachowanie kobiety w czasie zderzenia, Katarzyna A. stanie przed sądem. Grozi jej do pięciu lat więzienia za zniszczenie mienia oraz narażenie na niebezpieczeństwo pracowników stacji.

Kobieta zdemolowała stację paliw w Rymaniu pod koniec lutego

Do zdarzenia, które stało się głośne w całej Polsce (również przez nieudolną interwencję policjantów), doszło 27 lutego około godz. 23. w Rymaniu w woj. zachodniopomorskim. Prowadząca pojazd 37-latka wjechała z impetem w witrynę sklepu stacji paliw, a następnie odjechała. Początkowo kobieta tłumaczyła, że do zdarzenia doszło w wyniku jej kłótni z partnerem, jednak mężczyzna zaprzeczał tej wersji zdarzeń. Później w rozmowie z prokuraturą 37-latka wyjaśniła, że czuła się śledzona i zagrożona. Dodała również, że w budynek wjechała po to, aby sprawą zajęli się funkcjonariusze. Wyjaśniła również, że policjantów, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, uznała za "przebierańców".

Decyzją sądu w Kołobrzegu kobieta na początku marca została aresztowana na trzy miesiące. Okazało się również, że przed zdarzeniem kobieta zażyła środki odurzające. Jak doniosła wówczas stacja RMF FM, z wyników badań krwi 37-latki wynikało, że była pod wpływem amfetaminy i marihuany.