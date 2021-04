Zobacz wideo Pandemia uderza w młodych. Psychiatra: Narastają w nich trudne emocje

Przemysław Czarnek podkreślił, że warunkiem dalszego luzowania obostrzeń w edukacji jest odpowiedzialność społeczna i wyraził nadzieję, że Polacy wykażą się nią szczególnie podczas długiego weekendu majowego. Jego zdaniem, dalszy spadek zakażeń może pozwolić na pełny powrót dzieci do szkół w maju. Według ministra realny jest powrót do nauki stacjonarnej wszystkich dzieci ze szkół podstawowych i średnich. W tym tygodniu resort edukacji ma przedstawić decyzje o ewentualnym otwarciu szkół dla kolejnych klas uczniów.

Powrót do szkół. Uczniowie klas I-III uczą się od 26 kwietnia w trybie hybrydowym

Od poniedziałku uczniowie w klasach od I-III z 11 województw uczą się w trybie hybrydowym. To znaczy, że połowa uczniów danej szkoły ma zajęcia stacjonarnie, a reszta zdalne. Dotychczasowe obostrzenia i nauka zdalna utrzymana została w pięciu województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim.

Powrót dzieci do szkół. Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie

Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział w Programie I Polskiego Radia, że powrót wszystkich dzieci do szkół zależy od spadku liczby zakażeń koronawirusem. Według ministra uruchomienie trybu nauki hybrydowej w najmłodszych klasach szkół podstawowych to pierwszy etap powrotu do normalności.

Powrót do szkół. Ruszą programy wspomagające

- Trzeba będzie się zmierzyć z negatywnymi konsekwencjami nauki zdalnej - mówił minister edukacji Przemysław Czarnek. W związku z tym resort przygotowuje programy wsparcia dla uczniów obejmujące między innymi dodatkowe godziny dydaktyczne.

Minister Czarnek zapowiada likwidację deficytów w edukacji. Najpierw 1 godz.

Już przeznaczyliśmy 187 mln zł na dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. Ruszymy z nimi natychmiast, jak tylko możliwy będzie powrót do nauki stacjonarnej wszystkich klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych

- mówił Przemysław Czarnek w radiowej Jedynce. Minister wytłumaczył też, że przez kolejne 10 tygodni w każdej klasie odbędzie się jedna dodatkowa godzina zajęć w tygodniu, a po tym czasie nastąpi weryfikacja dalszych potrzeb.