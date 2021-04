Na czym polega nauka hybrydowa? Od poniedziałku dotyczy ona uczniów klas I-III z 11 województw

Nauka hybrydowa wraca do szkół, do klas I-III. To pierwszy krok w powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych.

Nauka hybrydowa od poniedziałku. Co trzeba wiedzieć?

Nauka hybrydowa to połączenie lekcji zdalnych, czyli przeprowadzanych przez internet i tych, które są organizowane w szkole - stacjonarnie. Od poniedziałku 26 kwietnia uczyć się w ten sposób będą uczniowie w klasach I-III w szkołach podstawowych w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

Nauka zdalna dotyczy klas wyższych, ale też klas I-III w województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim (tam restrykcje nie zostały złagodzone).

Nauka pół na pół. Zasady hybrydowego nauczania

"Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 procent - zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia" - podaje gov.pl. Najczęstszym wprowadzonym rozwiązaniem do szkół jest wprowadzenie zajęć pół na pół. Oznacza to, że na przykład w danym tygodniu przychodzą na lekcje do szkoły klasy A, a w kolejnym klasy B.

W szkołach działających hybrydowo prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

To nie pierwszy raz, gdy do szkół wprowadzono naukę hybrydową. Rząd zdecydował się na to tymczasowe rozwiązanie w tych rejonach Polski, gdzie liczba zakażeń była największa. Planowano, że nauka hybrydowa potrwa 15 do 28 marca, jednak przestała obowiązywać już 20 marca.