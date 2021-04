Ostrzeżenia IMGW - przymrozki w całej Polsce. Temperatura może spaść do - trudno uwierzyć - minus 7 stopni

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Można spodziewać się również porywistego wiatru, deszczu, śniegu oraz krupy śnieżnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Czeka nas upalne lato i susze? „Ubytek wody może być silniejszy niż zwykle”

Synoptycy przewidują spadki temperatur nawet do -7 st. C przy gruncie

Ostatnie kwietniowe dni zdecydowanie nie będą przypominać wiosny. Możemy zapomnieć o odpoczynku w promieniach słońca. Wręcz przeciwnie - IMGW wydało ostrzeżenie przed możliwością wystąpienia przymrozków w Polsce.

Alert obowiązuje na terenie większości województw, w tym zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego oraz w południowych powiatach województwa dolnośląskiego.

W regionach wspomnianych przez synoptyków z IMGW prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -4 do nawet -1 st. C. A przy gruncie termometry wskażą od -7 do -2 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane przez IMGW oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Pogoda na niedzielę. Chłodno w całym kraju

Niedzielny poranek przyniósł przymrozki na terenie całej Polski. W ciągu dnia spodziewane są przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie może wystąpić krupa śnieżna, a nawet opady śniegu. Synoptycy przewidują, że na wschodzie kraju może dojść do słabych wyładowań atmosferycznych.

Temperatura w całej Polsce nie przekroczy 10 stopni. Dodatkowo należy uważać na wiatr z północnego zachodu, który będzie silny i w porywach może dochodzić do 50 km/h.