Po oczyszczeniu i zakonserwowaniu rzeczy osobistych należących do żołnierza będzie można je zobaczyć w dziale muzealnym Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (woj. wielkopolskie).

Rzeczy osobiste żołnierza Wehrmachtu odkopane po 76 latach

Do niezwykłego odkrycia doszło na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice, k. Koszalina (woj. zachodniopomorskie). Leśnicy, spulchniając ziemię pod sadzenie drzew, natknęli się na kankę po mleku, w której były osobiste rzeczy należące do leśnika i żołnierza Wehrmachtu - Gerharda Liedtke. Mężczyzna mieszkał wówczas na terenie Prus Wschodnich (obecnie są to okolice Ełku woj. warmińsko-mazurskie).

Znalezisko jest wyjątkowe - Gerhard Liedtke pozostawił między innymi mapy, mundur, czapkę i kaburę, książeczkę wojskową, odręcznie pisany list czy akt nadania orderu za męstwo na polu walki i sukcesy dowódcze - Krzyż Żelazny II klasy i Czarną Odznakę za Rany

- informuje Nadleśnictwo Karnieszewice.

Kim był żołnierz i leśnik, którego dokumenty odkryto w lesie

Gerhard Liedtke, którego rzeczy osobiste udało się odnaleźć leśnikom, urodził się w marcu 1915 roku. Mężczyzna był leśnikiem w dzisiejszym Mleczkowie (okolice Ełku) oraz porucznikiem Wehrmachtu.

"Miał żonę Christel z domu Engelmann i dzieci; jedna z córek urodziła się we wrześniu 1944 r. w Olsztynie. Pozostawiony mundur wraz z dystynkcjami wskazują na typowe umundurowanie leśników państwowych" - wyjaśniają leśnicy. W chwili wybuchu II wojny światowej Liedtke miał 24 lata, a w 1941 r. wziął udział w kampanii.

"Wezwanie z lutego ‘45 roku wskazuje na zobowiązanie Liedtke do stawienia się w Urzędzie Leśnym w Szczecinie, jednak podczas wkraczania do Polski Armii Czerwonej, Gerhard, uciekając na zachód, w okolicach Sianowa (pow. koszaliński) zakopał, w ramach ochrony, wszystko, co mogłoby wskazywać na jego tożsamość" - tłumaczą leśnicy. Ponownie odkopano je dopiero 76 lat później podczas sadzenia drzew.

Nadleśnictwo Karnieszewice przekazało znalezisko do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, które zajmie się teraz odtworzeniem historii żołnierza po 1945 roku. Kiedy uda się oczyścić i zakonserwować materiały, będzie można je zobaczyć w części muzealnej ośrodka.