"Według modelu IMGW-TWS najcieplej będzie głównie w południowych, zachodnich i centralnych regionach Polski. Temperatura maksymalna wahać się tam będzie od 12 do 24 stopni" - czytamy w komunikacie instytutu dotyczącym prognozy na pierwsze 10 dni maja.

Jaką pogodę prognozują na majówkę synoptycy z IMGW ?

Zgodnie z modelem IMGW-TWS, który wykonuje prognozę zakresu minimalnej i maksymalnej temperatury, wynika, że według najniższej prognozowanej temperatury najzimniej na początku maja będzie na północnym wschodzie Polski oraz w górach. W tych częściach kraju temperatura będzie się wahać od -1 do 9 stopni, a w szczytowych partiach górskich będzie jeszcze chłodniej, od -6°C do 5°C. Nieco cieplej będzie w pozostałych regionach, tam termometry wskażą od 1 do 11 stopni. W centrum i na zachodzie najniższe temperatury będą oscylować między 3, a 12 stopniami.

Prof. Gielerak: Po majówce będzie dobry czas, by zrzucić maski

Synoptycy przewidują, że zgodnie z najwyższymi prognozowanymi temperaturami na najbliższe 10 dni najcieplej będzie na południu, zachodzie oraz w centrum, tam termometry wskażą od 12 do nawet 24 stopni. Niższe temperatury przewidywane są w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz w górach, będzie tam od 9 do 21 stopni. W wysokich rejonach gór temperatura będzie się wahać od -1 do 10 stopni.

Rząd zapowiedział wzmożone kontrole w hotelach podczas majówki

Mimo poluzowania części obostrzeń branża hotelarska w dalszym ciągu pozostaje zamrożona. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wzmożone kontrolę w czasie majówki w hotelach, pensjonatach oraz punktach gastronomicznych. Minister zdrowia poinformował również o zwiększeniu patroli na granicach. - Na pewno w związku z okresem wzmożonych wyjazdów będzie zdecydowanie więcej patroli weryfikujących na granicy, czy jest wykonany test i decydujących ewentualnie o kwarantannie - wyjaśnił Niedzielski.

Koronawirus. Rząd rozpoczyna luzowanie obostrzeń. Co ze szkołami?

Od 26 kwietnia w 11 województwach wraca nauka w formie hybrydowej dla klas I-III, zostaną również otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne. Lockdown w dalszym ciągu obowiązuje w województwach śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim. Szczegółowy plan dotyczący luzowania kolejnych obostrzeń mamy poznać w nadchodzącym tygodniu.