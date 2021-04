Bp Edward Janiak odnalazł się. Na terenie diecezji, którą Watykan kazał mu opuścić

Biskup Edward Janiak był jednym z duchownych, których Watykan ukarał pod koniec marca 2021 r. za wieloletnie tuszowanie molestowania seksualnego nieletnich przez księży z podległej mu diecezji.

REKLAMA

Kara obejmowała nakaz zamieszkania poza diecezją kaliską, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie diecezji kaliskiej oraz nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz "Fundacji św. Józefa".

Abp Głódź i bp Janiak ukarani za krycie pedofilii. "Łagodna kara, szkoda..."

Biskup Edward Janiak został wymieniony w filmie dokumentalnym braci Sekielskich "Zabawa w chowanego". Dziennikarze dowodzili, że hierarcha kościelny miał wiedzę o przestępstwach popełnianych przez podległych mu księży i wielokrotnie je tuszował. Janiak pojawił się również w pierwszym filmie dokumentalnym o pedofilii w Kościele - "Tylko nie mów nikomu", w kontekście byłego księdza Pawła Kani.

W kwietniu dziennikarze "Gazety Wyborczej" próbowali ustalić, dokąd udał się biskup Edward Janiak. Takiej wiedzy nie miał jednak ani Episkopat, ani kaliska kuria. Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że duchowny miał wyprowadzić się na Dolny Śląsk.

Zobacz wideo „Co łaska” za tuszowanie pedofilii? O. Gużyński: To rzecz bardzo niestosowna (wypowiedź z 31 marca)

Biskup Edward Janiak na terenie kaliskiej diecezji

Jak ustalił "Głos Wielkopolski", biskup Edward Janiak mieszka obecnie w Domu Pomocy Caritas w Złoczewie na terenie diecezji kaliskiej. W rozmowie z dziennikarzami duchowny potwierdził tę informację, zaznaczył jednak, że jego pobyt ma związek ze szczepieniem. - Nie łamię zakazu. Za kilka dni stąd wyjadę, poza diecezję kaliską. Nie powiem dokąd. To tajemnica - podkreślił.

Biskup nie chciał także powiedzieć, gdzie zamieszkał tuż po ogłoszeniu decyzji przez Watykan.

Co na to władze kaliskiej diecezji? "Nie posiadamy wiedzy, gdzie obecnie przebywa bp Edward Janiak" – napisał w mailu do "Głosu Wielkopolskiego" rzecznik kurii ks. Michał Włodarski.