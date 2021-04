Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku, do którego doszło w piątek ok. godz. 12 na placu zabaw jednego z przedszkoli w Szczecinie. Jak informuje nieoficjalnie RMF FM, dwie 7-latki zaplątały się w linę, przez co miały problemy z oddychaniem. Jedną z dziewczynek trzeba było reanimować. Policja nie ujawnia na razie szczegółów.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta