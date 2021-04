Pogoda na weekend [24-25 kwietnia]. Będzie chłodno i deszczowo. Lokalnie opady krupy śnieżnej

W ostatni weekend kwietnia nie dojdzie do długo oczekiwanego ocieplenia. W całym kraju czekają nas zachmurzenia i opady atmosferyczne. Obecne prognozy wskazują na to, że w niedzielę dojdzie do niewielkiego ochłodzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Pogoda na sobotę 24 kwietnia. Przelotne opady i silny wiatr

W sobotę najwyższą temperaturę pokażą termometry na południu kraju. W pasie ciągnącym się od województwa małopolskiego do dolnośląskiego można spodziewać się 9 stopni. Odrobinę chłodniej, bo 8 stopni, będzie w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Poznaniu i Olsztynie. Najchłodniej będzie w województwie pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim, którego mieszkańcy mogą spodziewać się tylko 7 stopni. Temperatura odczuwalna może być jednak niższa za sprawą porywistego wiatru.

Wybory w Rzeszowie. Co z Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego? "Wymyć", "bronić"

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w godzinach porannych przelotne opady deszczu pojawią się na terenie zachodniej oraz południowej Polski. Z biegiem dnia ilość opadów się zwiększy i obejmie niemal całą Polskę, poza województwem lubelskim oraz pomorskim. Możliwe są również opady deszczu ze śniegiem, oraz krupy śnieżnej.

Pogoda na niedzielę 25 kwietnia. Będzie chłodniej, ale pojawią się przejaśnienia

Ostatnia kwietniowa niedziela oznacza spadek temperatury w całym kraju. Termometry pokażą zaledwie 6 stopni w Katowicach, Kielcach i Gdańsku. O jeden stopień cieplej będzie w pozostałej części Polski, za wyjątkiem województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, których mieszkańcy mogą spodziewać się 8 stopni.

Krokusy w Tatrach. Sezon się opóźnia, bo w górach zalega śnieg

Opady deszczu będą doskwierać w południowej i północnej Polsce, a w godzinach popołudniowych i wieczornych również w centralnej części kraju. W niedzielę czekają nas umiarkowane i silne zachmurzenia. Synoptycy prognozują, że przejaśnienia mogą pojawić się w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim, ale również w małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.