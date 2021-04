Przemysław Czarnek odznaczył dyrektora szkoły, który zakazał uczniom używania symbolu Strajku Kobiet

O wręczeniu medalu Komisji Edukacji Narodowej dla dyrektora XXXIV LO w Łodzi poinformowano na oficjalnym koncie Ministerstwa Edukacji i Nauki na Twitterze. We wpisie podano, że odznaczenie przyznane zostaje "za wybitne osiągnięcia w zakresie edukacji w Polsce, wychowania dzieci i młodzieży, za wielką odwagę".

Przemysław Czarnek odznaczył medalem dyrektora, który zakazał uczniom symbolu Strajku Kobiet

- Wręczając medal Dariuszowi Jakóbkowi podkreślam, że działania dyrektora 34 LO były uprawnione. Przekazał on projekt regulaminu szkoły do konsultacji radzie pedagogicznej i radzie rodziców, które nie zgłosiły żadnych uwag, ani zastrzeżeń - mówił podczas uroczystości Przemysław Czarnek. Minister edukacji dodał, że ujęty w regulaminie szkoły zakaz używania przez uczniów symbolu Strajku Kobiet był, w jego opinii, uzasadniony. Według polityka przepis ten "odnosił się do symboli o charakterze politycznym, nawołujących do stosowania przemocy, szerzących dyskryminację, nietolerancję, wykluczenie społeczne".

Do sprawy tej odniósł się także mecenas Marek Paplarczyk. W rozmowie w TVN24 stwierdził, że kary, które nakładano na uczniów prezentujących symbol błyskawicy, są niezgodne nie tylko z konstytucją, ale również z konwencją ONZ o prawach dziecka. Dodał, że polskie prawo zabrania propagowania treści faszystowskich czy komunistycznych, ale nie można ograniczać uczniom prawa do demonstrowania swoich poglądów.

Łódź. Dyrektor liceum zawieszony. Zakazał używania symbolu błyskawicy

- Oczywiście szkoła powinna być apolityczna, ale to w ten sposób jest rozumiane, że szkoła nie powinna, nie może organizować żadnej działalności politycznej, agitującej za partią polityczną czy za pewną ideologią, którą prezentują konkretne partie polityczne. Na to w szkole miejsca nie ma (...). Natomiast trudno wymagać, aby uczniowie mieli ograniczone wolności i prawa obywatelskie w demonstrowaniu swoich poglądów - zwraca uwagę mec. Marek Paplaczyk.

Przemysław Czarnek mówi o zachowaniu dyrektora, że jest "doskonałe"

Jedna z uczennic klasy maturalnej w Łodzi została ukarana tzw. punktami ujemnymi, ponieważ nie zastosowała się do nowego regulaminu, który zakazywał eksponowania na profilach uczniów jakichkolwiek symboli mogących kojarzyć się z polityką. Mimo nowego zapisu nastolatka zostawiła błyskawicę (symbol Strajku Kobiet) w awatarze swojego zdjęcia profilowego, używanego w szkolnej aplikacji do nauki zdalnej. W sprawie dyrektora liceum odbyło się specjalne posiedzenie rady miejskiej, podczas której ogłoszono, że w szkole odbędzie się kontrola. Kilka godzin po niej, dyrektor Dariusz Jakóbik został zawieszony za to, że zakazał uczniom umieszczania symbolu błyskawicy na zdjęciu. Według części radnych nowy regulamin został przyjęty z naruszeniem statusu szkoły.

Ciechanowiec. Dyrektor ostrzega uczniów przed udziałem w Strajku Kobiet

Przemysław Czarnek uznał, że zachowanie dyrektora szkoły było "doskonałe". W rozmowie z TVN24 zapowiadał, że ministerstwo skieruje zawiadomienie do prokuratury. Ma ono dotyczyć tego, że w sprawie zawieszenia dyrektora zachodzi podejrzenie o przekroczenie uprawnień przez prezydent miasta.