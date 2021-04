Pogoda na wakacje. IMGW: Zapowiada się ciepłe lato. Temperatury powyżej normy

Zobacz wideo Jak spakować kosmetyczkę na wakacje?

Pogoda na czerwiec 2021. W całym kraju temperatury powyżej normy

W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza w czerwcu kształtować się będzie powyżej normy wieloletniej z lat 1981-2010. Przekroczenie normy opadów tylko na wschodzie. Reszta regionów Polski w normie.

Średnia temperatura w Warszawie od 15,9 do 17,5 stopni, w Gdańsku w przedziale od 14,6 do 15,5 stopni, w Poznaniu od 16,1 do 17,1 stopni, a w Krakowie - od 16,7 do 17,3 stopni.

Norma średniej sumy opadów to według IMGW: w Warszawie od 44,5 do 86,8 l/mkw, w Gdańsku od 42,4 do 73,7 litrów wody na metr kwadratowy, w Poznaniu od 37,8 do 75,2 l/mkw., a Krakowie od 60,4 do 99,0 l/mkw.

Lipiec 2021. Będzie gorąco

W lipcu możemy się spodziewać wysokich temperatur, które przekroczą wieloletnią normę. Z kolei opady atmosferyczne będą już mieścić się w normie.

Średnia miesięczna temperatura dla lipca w Warszawie od 17,9 do 20,0 stopni, w Gdańsku od 16,7 do 18,7 stopni, w Poznaniu od 17,9 do 20,0 stopni, a w Krakowie od 18,0 do 19,6 stopni.

Norma średniej sumy opadów w Warszawie od 52,4 do 87,7 l/mkw, w Gdańsku od 52,4 do 80,2 l/mkw., w Poznaniu - od 43,6 do 80 l/mkw., a w Krakowie - od 60,6 do 86,2 l/mkw.

Pogoda na sierpień 2021. Opady i temperatura w normie

W sierpniu w całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1981-2010.

Norma średniej temperatury dla sierpnia w Warszawie od 17,9 do 18,7 stopni, w Gdańsku od 17,3 do 18,7 stopni, w Poznaniu od 17,9 do 18,9 stopni, a w Krakowie od 17,6 do 18,4 stopni.

Średnia miesięczna suma opadów dla sierpnia w Warszawie wynosi od 45,9 do 68,9 l/mkw., w Gdańsku od 48,4 do 78,5 l/mkw., w Poznaniu - od 45,3 do 62,6 l/mkw., a w Krakowie od 52,8 do 86,2 l/mkw.

"W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1981-2010. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy"" - wyjaśnia IMGW.

Należy pamiętać, że długoterminowa prognoza jest orientacyjna i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu.