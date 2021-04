Olsztyn. Średniowieczna broń przeleżała 600 lat w ziemi. Prawdopodobnie jest to miecz "grunwaldzki"

Miecz nie bez przyczyny znajdzie się w muzeum. Datowanie broni oraz kontekst historyczny tych terenów pozwala przypuszczać, że może to być miecz "grunwaldzki".

Odkryto grunwaldzki miecz pod Olsztynem. Jest zachowany w doskonałym stanie

Pod Olsztynem odkryto zachowany w bardzo dobrym stanie średniowieczny miecz, który może okazać się mieczem "grunwaldzkim". - To fenomenalny zestaw w postaci miecza, pochwy, pasa i dwóch noży. Biorąc pod uwagę, że zabytki te pochodzą z przełomu XIV i XV, a więc przeleżały w ziemi ok. 600 lat, to są zachowane w niebywale dobrym stanie - wyjaśnił pasjonujący się archeologią i historią detektorysta Aleksander Miedwiediew, który znaleziska przekazał Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Zdaniem ekspertów takie odkrycie zdarza się raz na dziesięciolecia.

- To nieodłączna część naszego regionalnego dziedzictwa. Jak wiemy, działania militarne bitwy pod Grunwaldem wykraczają przecież poza teren pól pod Stębarkiem i poza połowę lipca 1410 roku, dlatego znalezisko pobudza wyobraźnię. Atrakcyjnością stanu zachowania automatycznie "przenosi" w czasy grunwaldzkiego rycerstwa - powiedział marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Podkreślił również, że na szczególne uznanie zasługuje darczyńca, dzięki któremu zabytki będą mogły być podziwiane przez pasjonatów historii w muzeum.

Teraz artefakty zostaną poddane konserwacji oraz badaniom. - Mamy pewne podejrzenia co do statusu społecznego średniowiecznego właściciela miecza i jesteśmy ciekawi, co kryje się pod warstwą rdzy. Głębiej zbadamy również samo miejsce wydobycia zabytku, by poznać kontekst sytuacyjny jego pochodzenia. Tak drogocenne przedmioty w średniowieczu rzadko kiedy zostawały w ziemi - wyjaśnia Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.

Bitwa pod Grunwaldem i zwycięstwo Władysława Jagiełły

Do Bitwy pod Grunwaldem doszło 15 lipca 1410 roku. Tego dnia wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ulrich von Jungingen posłał Władysławowi Jagielle dwa nagie miecze. Gest ten sprowokował króla do starcia z Krzyżakami. Po stronie Jagiełły stanęły wówczas wojska polskie, litewskie, czeskie, tatarskie i morawskie, a za zakonem krzyżackim opowiedziały się oddziały francuskie, brytyjskie, niemieckie oraz luksemburskie. Do bitwy doszło w południe i przez cały jej czas wojska Jagiełły miały przewagę. Starcie zakończyło się po sześciu godzinach klęską zakonu krzyżackiego.