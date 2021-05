Święto Flagi 2021. Co oznacza i kiedy je obchodzimy?

Dzień Flagi to święto, którego celem jest szerzenie wiedzy o symbolach narodowych i propagowanie postaw patriotycznych. Co ciekawe, 2 maja obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Święto Flagi. Czy to dzień wolny od pracy?

2 maja, czyli Święto Flagi, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Mimo to, wielu Polaków decyduje się wziąć urlop w tym właśnie dniu, by przedłużyć majówkę - ponieważ 1 i 3 maja to dni ustawowo wolne od pracy. W 2021 roku nie należy się jednak o to martwić, ponieważ 2 maja wypada w niedzielę, czyli dzień, kiedy większość pracowników ma wolne.

To również niedziela niehandlowa, więc nie zrobimy większych zakupów. Pozostaną jednak otwarte m.in. sklepy przy stacjach benzynowych i dyżurujące apteki.

Święto Flagi i Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Historia w pigułce

Ustanowienie 2 maja dniem Święta Flagi nie jest przypadkowe. To właśnie tego dnia w 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie, czym przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie. Wybór tego dnia jest również związany z faktem, że w komunistycznej Polsce, właśnie w tym dniu, czyli tuż po Święcie Pracy, nakazywano Polakom zdejmowanie flag, by te nie były eksponowane w czasie nieuznawanego przez władzę święta Konstytucji 3 maja.

2 maja Polacy bardzo chętnie wywieszają biało-czerwoną flagę na balkonie lub przed domem. "To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych" - przypomina Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą został ustanowiony przez Sejm, by zachować wśród emigrantów świadomość narodową i umacniać ich patriotyzm oraz poczucie jedności. Najwięcej Polaków emigruje do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.