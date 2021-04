Gdzie jest burza? "Na południowym wschodzie kraju grzmi". Alert IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o zmiennej sytuacji meteorologicznej. Z komunikatów synoptyków wynika, że burze mogą wystąpić nie tylko na południowym wschodzie Polski, ale także w centralnej części kraju.

"W napływającej na północ, a potem do centrum masie chłodnego powietrza stopniowo rozwijają się komórki konwekcyjne, a z czasem również burze - ich prawdopodobieństwo jest względnie mniejsze, ale wraz z występującym porywistym wiatrem mogą jego siłę dodatkowo wzmocnić - do ok. 80 km/h. Burzom tym mogą towarzyszyć krótkotrwałe ulewy i opady drobnego gradu" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Burze na Podkarpaciu. Najwyższa temperatura i największe zagrożenie wyładowaniami atmosferycznymi

Aktualne warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie. Dla województwa podkarpackiego wydano ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami. Synoptycy prognozują opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Alert będzie obowiązywał od godziny 14 do 22 w czwartek 22 kwietnia.

Na Podkarpaciu oprócz wyładowań atmosferycznych odnotowuje się także najwyższą temperaturę w kraju. "Na południowym wschodzie kraju grzmi. Przy temperaturze sięgającej 12 stopni pojawiają się burze" - informuje na Twitterze IMGW.

Gdzie jest burza? Możesz to sprawdzić, korzystając z internetowych radarów burz

To, gdzie jest burza w danym momencie, można sprawdzić dzięki radarom burzowym dostępnym w internecie. Jednym z nich jest SkyRadar - to mapa pokazująca na żywo przesuwające się chmury i komórki burzowe na terytorium Polski i Europy. Podobnym narzędziem jest strona burze.dzis.net. Na mapie tej zaznaczane są miejsca wyładowań atmosferycznych z ostatnich dwóch godzin. Mapa odświeżana jest co pięć minut.

