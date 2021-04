"Chryja pod Radiem Maryja" z okazji urodzin Rydzyka. Będzie "satanistyczna orgia"

"Chryja pod Radiem Maryja" z okazji urodzin ojca Tadeusza Rydzyka odbyła się już dwukrotnie - w 2018 i 2019 roku. W czasie tej ostatniej edycji głoszone były hasła świeckiego państwa, a uczestnicy z tej okazji przebierali się za redemptorystę, większość miała tęczowe elementy ubioru.

2 maja odbędzie się kolejna "Chryja pod Radiem Maryja". Co prawda Rydzyk urodziny obchodzi 3 maja, jednak w tym dniu nie można zorganizować zgromadzenia - ktoś już zajął ten termin. Zacznie się ona o godz. 12:00 pod siedzibą rozgłośni. "Podczas gdy kieszenie ludzi pospolitych świecą pustkami i zanikają pozbawione możliwości pełnienia swej naturalnej funkcji, ta należąca do Tadeusza Rydzyka jeszcze nie widzi na horyzoncie granicy swych możliwości, a sam Tadeusz, dzielnie niczym Atlas, dźwiga na swych barkach, a dokładniej mocarnych udach to, co dla nas byłoby balastem ponad możliwości" - piszą organizatorki z Toruńskiej Brygady Feministycznej i Manify Toruńskiej.

Wśród atrakcji "satanistyczna orgia"

"Chcemy się spotkać wspólnie i oddać mu cześć, okazać wdzięczność za błogosławieństwo, którym nas obdarza, za blask który dla nas roztacza dzięki swym mediom i dzięki któremu nie gubimy się już w ciemności. Za ciepło geotermalne, które zagarnia do siebie i przekazuje nam je w postaci ciepła miłości. Chcemy mieć pewność, że tak jak rok temu i jak rok wcześniej, aż nie nastanie kres, będziemy mogli świętować dzień, w którym jego iskra rozbłysła w mroku i poprowadziła nas w przyszłość" - informują z przekąsem organizatorki i zapowiadają, że wśród tegorocznych atrakcji będzie "satanistyczna orgia". Przypomnijmy, że właśnie tak w lutym ojciec Rydzyk nazwał manifestacje Strajku Kobiet. - Proszę zobaczyć, jak Szatan rozlewa tę swoją działalność. Przecież to, co jest na ulicach, ta wulgarność, to są orgie satanistyczne - mówił wówczas redemptorysta.

Rydzyk o obostrzeniach: "Ateiści zrobią wszystko, by wyrwać ludzi z kościoła"

Na obie chryje z 2018 i 2019 roku wpłynęły zawiadomienia do prokuratury. "Okazało się jednak, że w obu chryjach uczestniczył brat jednego z toruńskich prokuratorów, więc sprawę przekazano do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Prok. Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowa gdańskiej prokuratury, przekazała nam 20 kwietnia br., że postępowanie nadal jest w toku" - informuje toruńska "Gazeta Wyborcza".