Stracił prawo jazdy, zanim je odebrał. 18-latek uderzył w zaparkowane auta

W niedzielę przed godz. 22:00 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościanie otrzymali informacje o zdarzeniu drogowym. Okazało się, że 18-letni kierujący audi w trakcie omijania uszkodził zaparkowane renault. W wyniku uderzenia samochód przemieścił się i uszkodził kolejny pojazd stojący w pobliżu.

W czasie rozmowy z 18-latkiem policjanci wyczuli woń alkoholu. Badanie trzeźwości wykazało 1,5 promila alkoholu w organizmie. "To jednak nie koniec kłopotów mężczyzny. W trakcie ustalania wszelkich okoliczności zdarzenia okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania, w systemie informatycznym nie było stosownego wpisu dotyczącego wydania prawa jazdy. Mężczyzna oświadczył, że zdał egzamin, ale nie odebrał dokumentu, co jest równoznaczne z tym, że nie posiada jeszcze uprawnień" - czytamy w oświadczeniu policji.

18-latek usłyszał zarzut

Mężczyzna usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Został również ukarany mandatami za spowodowanie kolizji oraz kierowanie samochodem bez uprawnień. Sąd w przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Policja przypomina, że prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.