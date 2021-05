Majówka 2021. Czy sklepy będą otwarte? Kiedy będziemy mogli zrobić zakupy?

Zobacz wideo Sylwia Majcher: Lodówka jest sklepem pierwszego wyboru

Tegoroczna majówka rozpoczyna się w sobotę. 1 maja (Święto Pracy) jest ustawowo dniem wolnym, dodatkowo uwzględnionym w ustawie o zakazie handlu w niedzielę i święta. W taki dzień sklepy wielkopowierzchniowe będą zamknięte. Jak wygląda sytuacja w przypadku pozostałych dni?

Majówka 2021. 2 maja - czy sklepy będą otwarte?

2 maja w tym roku wypada w niedzielę, która w harmonogramie niedziel handlowych uwzględniona jest jako dzień, w którym handel jest zakazany. Oznacza to, że podobnie jak w sobotę 1 maja, nie będziemy mieli możliwości zrobienia większych zakupów.

Majówka 2021. Czy sklepy są otwarte 3 maja?

Choć 3 maja wypada w poniedziałek, tak samo jak Święto Pracy należy do grona dni, które uwzględniono w ustawie o zakazie handlu w niedzielę i święta. Jest to także dzień ustawowo wolny od pracy. Sklepy pozostaną więc zamknięte od soboty 1 maja do poniedziałku 3 maja. Nie oznacza to jednak, że zupełnie stracimy możliwość zrobienia zakupów.

Zakaz handlu w niedzielę i święta. Gdzie zrobić zakupy?

Zakaz handlu odnosi się przede wszystkim do sklepów wielkopowierzchniowych. Zamknięte pozostają więc przede wszystkim galerie i centra handlowe, sklepy meblowe, sklepy RTV oraz supermarkety. Poniżej prezentujemy listę sklepów, w których możliwe będzie zrobienie zakupów pomimo zakazu handlu:

osiedlowe sklepy, w których tego dnia za ladą stoi właściciel,

sklepy przy stacjach benzynowych,

punkty handlowe zlokalizowane na dworcach oraz stacjach,

cukiernie, piekarnie, kawiarnie,

apteki,

sklepy z pamiątkami,

saloniki prasowe,

kwiaciarnie,

sklepy o statusie placówki pocztowej (np. Żabka).

Co ważne, w trakcie zakupów konieczne jest stosowanie się do zasad bezpieczeństwa. W obiektach handlowych jesteśmy zobligowania do noszenia maseczek, dezynfekowania dłoni oraz zachowywania odpowiednich odległości. W placówkach, których powierzchnia wynosi mniej niż 100 m2, może przebywać jedna osoba na 15 m2. W sklepach o powierzchni powyżej 100 m2 jest to natomiast jedna osoba na 20 m2.