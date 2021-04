Przedterminowe wybory? Rafał Trzaskowski: Musimy być gotowi do przejęcia władzy

Rafał Trzaskowski przyznał w rozmowie z Onetem, że chciałby, aby doszło do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Choć jego zdaniem to mało realna wizja, uważa, że opozycja powinna być gotowa, jeśli te przedterminowe wybory miałyby się odbyć. - Musimy być gotowi do przejęcia władzy - mówił Trzaskowski i dodał, że PiS z każdym dniem rządów dalej niszczy polską demokrację.

3 Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl