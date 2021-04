Leszno. Zarzuty dla 48-latka, który zaatakował kobietę w markecie. "Czyny w charakterze chuligańskim"

Zobacz wideo Grzegorz Braun bez maseczki w Sejmie. Został wykluczony z obrad. "Proszę nie narażać życia innych!"

"Mężczyzna, który w Lesznie uderzył kobietę, jest po zarzutach: znieważenie wulgarnymi słowami, lekkie uszkodzenia ciała, naruszenie nietykalności, wszystko jako czyny chuligańskie" - poinformował na Twitterze mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Napastnikowi grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

Leszno. 48-latek usłyszał zarzuty, został również ukarany mandatem

"Dostał też mandat za brak maseczki. Ma również dozór Policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej" - dodał rzecznik prasowy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Informację potwierdziła w rozmowie z PAP oficer prasowa KMP w Lesznie asp. szt. Monika Żymełka, cytowana przez wnp.pl. 48-latek miał naruszyć nietykalność cielesną klientki sklepu, uderzając ją otwartą ręką w tył głowy, spowodował również lekkie uszkodzenie ciała poprzez cios pięścią w twarz, wskutek którego kobieta osunęła się na ziemię.

- Należy dodać, że wszystkich tych czynów mężczyzna dopuścił się w charakterze chuligańskim, czyli działając publicznie, z błahego powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego - argumentowała oficer.

Mężczyzna został przesłuchany, a następnie trafił do prokuratury. Tam zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy - policyjny nadzór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety. Dodatkowo za brak maseczki na terenie supermarketu i ignorowanie obostrzeń epidemicznych został ukarany mandatem.

- 48-latek złożył obszerne wyjaśnienia, nie kwestionując treści nagrania, ale przedstawił swoją wersję przebiegu zdarzenia - wyjaśniała asp. szt. Monika Żymełka.

48-letni mężczyzna uderzył kobietę, ponieważ zwróciła mu uwagę na brak maseczki

Przypominamy, do zdarzenia doszło w jednym z supermarketów w Lesznie w sobotę 10 kwietnia. W toku śledztwa ustalono, że klientka sklepu zwróciła 48-latkowi uwagę na to, że nie ma zasłoniętych ust oraz nosa, na co mężczyzna zareagował agresją, uderzając ją otwartą ręką w tył głowy, a następnie pięścią w twarz. Następnie, jak gdyby nigdy nic, odwrócił się i wrócił do pakowania zakupów.

Nagranie z miejsca zdarzenia trafiło do sieci, nie widać na nim, aby ktokolwiek z klientów lub pracowników zwrócił mężczyźnie uwagę na brak maseczki czy też pomógł kobiecie. Sieć sklepów, w której doszło do całej sytuacji, prowadzi wewnętrzne postępowanie dotyczące zachowania pracowników.