IMGW: Nadchodzi załamanie pogody. Arktyczny front może przynieść opady śniegu

Wiosna ma w tym roku wyraźne problemy z zadomowieniem się w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej tłumaczy, że nadchodzi ochłodzenie, które będzie spowodowane nasunięciem się układu niskiego ciśnienia znad Skandynawii nad Bałtyk, któremu będzie towarzyszył front atmosferyczny. W efekcie nadejdzie zimne, arktyczne powietrze.

"Niestety od kilku dni obserwujemy, że modele numeryczne wyjątkowo zgodnie prognozują ponowne ochłodzenie w połowie tego tygodnia" - czytamy na Facebooku IMGW.

Pogoda na tydzień [19-25 kwietnia]. Lekki wzrost temperatury

Mieszkańcy Szczecina muszą się przygotować, że z niską temperaturą zmierzą się już w środę wieczorem. Arktyczny front stopniowo będzie przesuwać się w głąb kraju.

Front arktyczny w centralnej Polsce już w czwartek. Będzie deszcz i śnieg

Front arktyczny dotrze do centralnej Polski w czwartek rano. W tej części kraju mogą występować opady deszczu i śniegu, a temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 10 stopni. Nocą natomiast synoptycy przewidują mróz. Najzimniej będzie w górach, gdzie temperatura spadnie do -6 stopni. Pogoda nie będzie rozpieszczać też mieszkańców innych części kraju - słupki termometrów mogą pokazać w nocy -2 stopnie.

Pogoda w weekend. Najcieplej na zachodzie kraju

W weekend najcieplej będzie na zachodzie Polski, gdzie temperatura wyniesie około 10 stopni. W pozostałych częściach kraju synoptycy przewidują ochłodzenie nawet do 6 stopni w dzień. Najzimniej będzie w województwie pomorskim.

Majówka się odbędzie. Na Mazurach zaczyna brakować wolnych jachtów.

Z informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że ochłodzenie może się utrzymać do połowy przyszłego tygodnia. Jest więc nadzieja, że do weekendu majowego do kraju ponownie zawita wiosna.