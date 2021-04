Brodnica. Śmiertelnie potrącił kobietę i dzieci idące poboczem. Sprawca wypadku usłyszał zarzuty

Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy dostała informację o zdarzeniu w poniedziałek wczesnym rankiem. Wciąż trwają czynności wyjaśniające. Wiadomo jednak, że sprawcą wypadku jest 62-letni kierowca forda transita.

Potrącił kobietę z dwójką dzieci. Szli poboczem

Agnieszka Łukaszewska, oficer prasowa brodnickiej policji poinformowała, że kierowca był trzeźwy - podaje TVN24. Poinformowała również, że jest jeszcze za wcześnie, by podać przyczynę wypadku.

Mężczyzna usłyszał już zarzut w tej sprawie z artykułu 177. Kodeksu karnego. Jak powiedziała we wtorek szefowa Prokuratury Rejonowej w Brodnicy Alina Szram, "kierujący samochodem naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez niedołożenie należytej ostrożności w trakcie manewru drogowego". - Z powodu tego doszło do potrącenia pieszej i jej śmierci na miejscu - dodała.

62-letni mężczyzna przyznał się do potrącenia kobiety i dwójki dzieci w wieku 1,5 roku oraz 4 lata, które zostały przetransportowane do szpitala. Niestety kobieta zginęła na miejscu. Sprawca wypadku złożył wyjaśnienia i okazał skruchę. "Prokuratura zastosowała dwa wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji z obowiązkiem zgłaszania się na komendę dwa razy w tygodniu oraz poręczenie majątkowe. Policja zatrzymała również prawo jazdy mężczyzny" - podaje TVN24. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.