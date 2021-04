Grunwald. Wójt napisał do premiera donos na matki lesbijek. Zapowiedziały pozwy. "W pełni akceptuję córkę"

W 20-stronicowym liście do premiera Adam Szczepkowski wymienił wszystkie sytuacje sporne. Polityk napisał między innymi, że powstały w gminie "układ administracyjny, polityczny i społeczny" szkodzi interesom mieszkańców oraz że "nie może polegać na ludziach, którzy rzekomo powinni mu pomagać". W liście do premiera, napisał też o dwóch konkretnych radnych - Ewie Bawolskiej i Małgorzacie Kamińskiej. O pierwszej z nich doniósł, że "leczy się psychiatrycznie", "propaguje postulaty środowisk LGBT" i jest "matką córki lesbijki", a o drugiej, że jest "prywatnie matką lesbijki o poglądach mocno lewicowych".

Radna składa pozew o zniesławienie. "W pełni akceptuję córkę"

Polityczki w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" skomentowały sprawę i zapowiedziały wyciągnięcie konsekwencji wobec wójta.

- Skierowałam przeciwko wójtowi pozew o zniesławienie. Nie możemy tak zostawić tej sprawy. Nie rozumiem ujawniania przez wójta spraw orientacji seksualnej mojej córki. Ja jako matka wiem o tym od dawna i w pełni ją akceptuję. Prawdopodobnie chodzi tutaj o wpisanie całej sprawy w narrację konserwatystów, którzy nie akceptują osób o odmiennej orientacji seksualnej. Po tym, jak w marcu dowiedzieliśmy się, że wójt złożył w sprawie rady pismo do premiera, wystąpiliśmy do premiera o udostępnienie tej korespondencji w drodze dostępu do informacji publicznej - poinformowała Ewa Bawolska, przewodnicząca rady.

- Nie wiem, skąd wójt miał takie informacje dotyczące mojej córki, ja dowiedziałam się o tym z tego listu. Moja córka jest dorosła, sama na siebie pracuje i to, jakie ma preferencje seksualne, to jest tylko i wyłącznie jej sprawa. Z tym że ona doskonale wie, że zawsze może liczyć na nasze wsparcie jako rodziców, natomiast wójt nie miał prawa wyciągać takich rzeczy wbrew czyjejś woli. Moim zdaniem wójt "zdiagnozował" orientację seksualną mojej córki na podstawie śledzenia jej mediów społecznościowych - powiedziała radna wielu kadencji Małgorzata Kamińska. Ma nadzieję, że "osoby, które popierały wójta, wreszcie postawią go do pionu". Oczekuje również przeprosin z jego strony i zapowiada, że sprawa trafi do sądu.

Kamińska stwierdziła też, że wójt od początku swojej kadencji szukał haków na radnych w jakikolwiek sposób związanych z jego poprzednikiem.

Zaistniałej sytuacji sprzeciwia się również Olsztyński Marsz Równości. "Nigdy nie powinno dojść do sytuacji, w której orientacja seksualna i tożsamość płciowa jest wykorzystywana do oczerniania kogokolwiek, w tym rodziców osób LGBT+" - czytamy na Facebooku.