Jak informuje mokotowska policja, śledczy ustalili, że 72-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego ma zamiar zakupić dużą ilość narkotyków. Postanowili więc sprawdzić tę informację i o danym czasie udali się pod budynek, w którym mężczyzna miał chcieć zakupić używkę. Przed godziną 19 funkcjonariusze dostrzegli starszego mężczyznę, który po odebraniu telefonu, wjechał do garażu podziemnego bloku na strzeżonym osiedlu. Kiedy po kilku minutach z niego wyjeżdżał, policjanci zapytali mężczyznę, czy posiada środki odurzające. "Bez zaprzeczania przyznał, że w bagażniku ma kilogram marihuany" - informuje policja.

72-letni mężczyzna złapany podczas kupowania narkotyków

72-latek wyjaśnił policji, że towar kupił od męża swojej wnuczki za 24 tys. złotych. Jak powiedział, chciał go sprzedać i w ten sposób dorobić do niskiej emerytury - na kilogramowej paczce miał zarobić 1500 zł. W marcu odebrał pierwszą taką przesyłkę.

Po zatrzymaniu starszego mężczyzny policja udała się także do mieszkania, z którego miał on odebrać paczkę. Funkcjonariusze znaleźli tam kilka kilogramów haszyszu, marihuany, MDMM, a także ciastko z substancją psychoaktywną w postaci wyciągu z marihuany. Używki zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie. Starszemu z mężczyzn grozi do 10 lat więzienia za posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Młodszemu grozi taka sama kara za udzielanie substancji psychoaktywnych innej osobie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

