Sędzia Paweł Juszczyszyn przyszedł do pracy. Prezes sądu zapowiedział, że nie dopuści go do orzekania

W poniedziałek 19 kwietnia Paweł Juszczyszyn przyszedł do Sądu Rejonowego w Olsztynie. - Stawiam się do pracy i niezmiennie żądam przywrócenia mnie do pracy od 4 lutego, kiedy bezprawnie odsunięto mnie od orzekania. W tej chwili orzeczeniem prawdziwie niezależnego, bezstronnego sądu w mocnym trzyosobowym składzie, nakazał natychmiastowe przywrócenie mnie do służby, w tym do orzekania - mówił dziennikarzom Paweł Juszczyszyn.

"Jeśli nie zostanę dopuszczony do wykonywania obowiązków, to będzie to jawne, aroganckie złamanie prawa"

- Stawiłem się ponownie w moim macierzystym sądzie celem podjęcia moich obowiązków służbowych. Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy jest skuteczne, dlatego już od 14 kwietnia nie ma żadnych podstaw do tego, żeby nie dopuszczać mnie do mojej służby - dodał sędzia. Dziennikarze przypomnieli, że prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki stwierdził, że nie pozwoli Pawłowi Juszczyszynowi pracować. Zdaniem Nawackiego postanowienie bydgoskiego sądu nie uwzględnia decyzji Izby Dyscyplinarnej SN, a kwestie ustrojowe (w tym dopuszczenie do orzekania sędziego) nie podlegają zabezpieczeniu cywilnemu.

- Zapoznałem się ze stanowiskiem prezesa Nawackiego i chcę powiedzieć, że nie wiem, jaka będzie ostateczna decyzja, ale jeśli nie zostanę dopuszczony do wykonywania obowiązków służbowych, to będzie to jawne, aroganckie złamanie prawa. Prezes nie stoi ponad prawem i niezależnie od jego opinii co do orzeczenia sądu ma prawny obowiązek to orzeczenie wykonać. Jeśli tego nie zrobi (nie dopuści go do pracy - red.) to postąpi tak, jak jego polityczni mocodawcy, nie szanując orzeczeń sądów polskich i międzynarodowych - powiedział Juszczyszyn.

Sędzia Paweł Juszczyszyn ma zostać przywrócony do orzekania

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z 14 kwietnia 2021 roku orzekł, że sędzia Paweł Juszczyszyn ma zostać przywrócony do "wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych" w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Prezes olsztyńskiego sądu oraz członek nowej Krajowej Rady Sądownictwa w rozmowie z PAP stwierdził, że mimo wyroku sądu nie dopuści sędziego do orzekania - nie otrzyma on więc m.in. przydziału spraw. Paweł Juszczyszyn przyznał, że prezes sądu w Olsztynie w tej sprawie może odwołać się do sądu drugiej instancji, ale "nie ma absolutnie prawa do samodzielnej oceny i decydowania, które orzeczenie sądu wykona, a które nie".

W 2020 roku TSUE nakazał zamrozić działania Izby Dyscyplinarnej

Sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony w czynnościach służbowych przez nieuznawaną przez Sąd Najwyższy Izbę Dyscyplinarną (sędziowie SN w uchwale domagają się zawieszenia wszystkich spraw ID, która już 21 kwietnia ma decydować o wydaniu zgody na siłowe zatrzymanie sędziego Tulei). Powodem miało być postępowanie dyscyplinarne, które toczyło się w jego sprawie. Paweł Juszczyszyn został odsunięty od orzekania na ponad rok (oraz obniżono mu wynagrodzenie) w związku ze sprawą cywilną, po rozpatrzeniu której uznał, że konieczne jest rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji.

Wcześniej Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał, że Izba Dyscyplinarna nie mogła zawiesić w obowiązkach służbowych inną sędzię - Beatę Morawiec. W orzeczeniu wskazano, że Izba Dyscyplinarna nie jest legalnym sądem i powinna wstrzymać się od działalności. Dodatkowo już w 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał zamrozić wszystkie postępowania dyscyplinarne przed tą Izbą. Pod koniec marca Komisja Europejska wniosła do TSUE, by w ramach środka tymczasowego nakazał zawieszenie wszelkich innych działań Izby Dyscyplinarnej wobec sędziów.

