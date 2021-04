Grunwald. Wójt gminy wysłał pismo do premiera, że dwie radne są matkami osób homoseksualnych

"Gazeta Olsztyńska" opublikowała niewielki fragment z 20-stronnicowego pisma skierowanego do premiera Mateusza Morawieckiego. Portal udostępnił tylko kilka zdań z dokumentu, w którym wójt gminy Grunwald stawia dwóm radnym (wymienionym z imienia i nazwiska) bardzo poważne zarzuty. Polityk napisał między innymi, że powstały w gminie "układ administracyjny, polityczny i społeczny" szkodzi interesom mieszkańców, a on sam musi mierzyć się "ze skorumpowaną machiną" oraz "nie może polegać na ludziach, którzy rzekomo powinni mu pomagać".

"Wójt gminy Grunwald - w piśmie do Premiera Polski informuje, że radne mają córki lesbijki"

"Zostaliśmy poinformowani o sytuacji, w której Adam Szczepkowski - wójt gminy Grunwald - w piśmie do Premiera Polski informuje między innymi o tym, że (...) przewodnicząca rady gminy i (...) radna gminy - mają córki lesbijki. Informacja ta została zamieszczona w kontekście sugerowanego braku kompetencji w obejmowanych przez nie stanowiskach" - napisano w komunikacie na stronie Olsztyńskiego Marszu Równości. Na dodatek wójt miał poinformować, że jedna z radnych leczy się psychiatrycznie, co także zostało wykorzystane, by podważyć jej kompetencje.

Emilia Bartkowska-Młynek z Marszu Równości w Olsztynie dodaje, że organizacja sprzeciwia się wykorzystywaniu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej do uzyskania politycznych korzyści. "Nigdy nie powinno dojść do sytuacji, w której orientacja seksualna i tożsamość płciowa jest wykorzystywana do oczerniania kogokolwiek, w tym rodziców osób LGBT+" - napisano.

Rada blokuje emisje obligacji na inwestycje planowane przez wójta. Budżet jest już zadłużony na kilka milionów złotych

Jak podaje "Gazeta Olsztyńska" spory między radą gminy a wójtem trwają od kilku lat. 25 października 2020 roku w gminie odbyło się referendum dotyczące odwołania Rady Gminy Grunwald przed upływem kadencji. Ze względu na niską frekwencję referendum zostało uznane za nieważne. Z powodu konfliktu powstają sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Ostatnio jeden z radnych gminy dostał pocztą swój nekrolog - sprawa została zgłoszona do Prokuratury Rejonowej w Ostródzie, ale sprawca do tej pory nie został ustalony.

Jakie są powody konfliktu? Głównie finansowe - budżet gminy jest zadłużony na kilka milionów złotych. Wójt oczekiwał, że rada zgodzi się na emisję obligacji na kolejne miliony, które miały być przeznaczone na inwestycje. Radni nie wyrazili jednak na to zgody. Wtedy też posypały się zarzuty dotyczące "układów" w radzie.

