78. rocznica powstania w getcie warszawskim. Muzeum Polin zaplanowało wiele inicjatyw

78 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, wybuchło powstanie w getcie warszawskim - pierwsze powstanie miejskie w Europie w czasie II wojny światowej. Żydzi zaatakowali Niemców w obliczu planowanej likwidacji getta. W południe w stolicy zawyją syreny, a przy Pomniku Bohaterów Getta zostaną złożone wieńce.

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin zaplanowało wiele inicjatyw związanych z rocznicą. Część z nich odbyła się w niedzielę 18 kwietnia. Na poniedziałek przewidziano natomiast:

od godz. 8:00 na YouTube instytucji będą mieć miejsce premiery materiałów dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej;

o godz. 12 rozpocznie się transmisja na żywo spod Pomnika Bohaterów Getta;

o godz. 15:00 na Facebooku i YouTube odbędzie się streaming filmu "W sukience i w mundurze" Katarzyny Jankowskiej;

o godz. 18:00 na Facebooku odbędzie się streaming rozmowy Krystyny Brudnickiej i Mikołaja Grynberga;

o godz. 20:30 na Facebooku streaming koncertu Pawła Szamburskiego i Joanny Halszki Sokołowskiej.

Do 2 maja przy Stacji Metro Centrum można oglądać mural upamiętniający Żydówki walczące podczas zrywu. Zaprojektowali go Anna Koźbiel-Walas oraz Adam Walas we współpracy z wolontariuszami Muzeum Polin.

78. rocznica powstania w getcie warszawskim. Akcja Żonkile

Muzeum Polin zaprasza także do udziału w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. Ambasadorkami i ambasadorami akcji są w tym roku Katarzyna Zielińska, Kayah, Magdalena Boczarska, Bartosz Bielenia oraz Mariusz Szczygieł. W Warszawie w poniedziałek 19 w godzinach 7:45-10:00 oraz 15:00-18:00 wolontariusze będą rozdawać żonkile przy stacjach metra: Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał oraz przy dworcu Centralnym i Wileńskim, a w godzinach 10:30-13:30 także przy Muzeum Polin. Po raz pierwszy akcja Żonkile ma swój motyw przewodni - kobiety, które walczyły i ginęły w powstaniu.

Organizatorzy zachęcają także do wirtualnego wspierania akcji - między innymi poprzez dodawanie specjalnej nakładki na facebookowe zdjęcia oraz używania w mediach społecznościowych hasztagów: #ŁączyNasPamięć i #AkcjaŻonkile. "Przypnijmy dzisiaj żonkil i pokażmy, że #ŁączyNasPamięć - stwórzmy po raz kolejny sieć pamięci w przestrzeni internetu" - pisze muzeum.

Marek Edelman, jeden z dowódców powstania, co roku w rocznicę zrywu otrzymywał od nieznajomej osoby bukiet żółtych kwiatów. Po latach stały się one symbolem walki Żydów o godność. Powstanie w getcie warszawskim trwało do 16 maja. Tylko nielicznym bojownikom udało się wydostać z niemieckiego okrążenia i przeżyć wojnę.

