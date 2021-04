Znęcał się nad osobą niepełnosprawną w filmie. Youtuberowi grozi do 8 lat więzienia

O sprawie informuje szczecińska "Gazeta Wyborcza". Dziennik podaje, że Sąd Rejonowy w Szczecinie aresztował na miesiąc Łukasza W., autora filmu, w którym nakłaniano niepełnosprawnego intelektualnie mężczyznę do uwłaczających czynności. Mężczyzna na nagraniu wchodził do śmietnika, jadł kocie odchody i taplał się w błocie. Film zniknął już z sieci.

Youtuberowi grozi do 8 lat więzienia za znęcanie się

- Trzem zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzut psychicznego znęcania się nad osobą nieporadną, z uwagi na jej stan psychiczny. Za ten czyn grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Co do jednego podejrzanego sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres jednego miesiąca - mówi w Radiu Szczecin Alicja Macugowska-Kyszka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

