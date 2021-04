Pogoda na tydzień [19-25 kwietnia]. Lekki wzrost temperatury, ale na wybuch wiosny jeszcze zaczekamy

Zobacz wideo Mroźna zima a globalne ocieplenie. „Utrwaliło się oczekiwanie, że będzie tylko cieplej”

Początek nowego tygodnia zapowiada się nieco cieplej, jednak towarzyszyć będzie nam zachmurzenie. Temperatura powietrza w całym kraju w najcieplejszym momencie dnia będzie wahała się od 10 do 16 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach utrzyma się podobna aura, choć miejscami pojawią się opady oraz duże zachmurzenie.

Pogoda na tydzień 19-25 marca. Temperatura lekko wzrośnie

W poniedziałek najcieplej będzie Koszalinie, Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Łomży, gdzie temperatura wyniesie 15-16 stopni Celsjusza. Najzimniej w Gdańsku - tylko 10 st. C. Nad większością kraju utrzyma się zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami, zwłaszcza nad morzem.

We wtorek nieco chłodniej - od 9 st. C w Gdańsku, 11 st. C w Koszalinie, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie po 14 st. C w Poznaniu i Szczecinie. W niemal całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu, w górach lekkie opady śniegu.

W środę na termometrach zobaczymy podobne wartości - w Gdańsku, Koszalinie i Łomży 11 st. C, w Warszawie, Bydgoszczy Lublinie i Rzeszowie 13 st. najcieplej na zachodzie - we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie 14 st. C. Lokalnie, w południowo-wschodniej części Polski mogą pojawić się burze, a w pozostałej części kraju nadal będzie przelotnie padać.

Prognoza pogody. Jak zapowiada się druga połowa tygodnia?

W czwartek małe ochłodzenie - w Koszalinie temperatura powietrza spadnie do 5 stopni Celsjusza, w Gdańsku, Olsztynie - 7 st. C. Najcieplej w południowo-wschodnim pasie kraju - w Częstochowie 10 st. C, w Lublinie 11 st. C, w Krakowie i Rzeszowie - 12 st. c. Na północy może delikatnie przyprószyć śnieg, na południu możliwe przelotne lekkie burze.

W piątek temperatura powietrza na terenie całego kraju będzie przybliżona i nie przekroczy 12 st. Celsjusza. W północnej części Polski lekkie opady deszczu. W sobotę i niedzielę podobnie z lokalnymi opadami deszczu oraz śniegu na południu.

Do kraju wciąż napływają masy zimnego powietrza z północnego zachodu, częściowo arktyczne, które powodują niską temperaturę powietrza. Dodatkowo szczelna pokrywa chmur nie dopuszcza słońca, a opady ochładzają grunt.

