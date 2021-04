Wielkopolskie. Brutalne pobicie pod Gostyniem. "Bicie, kopanie, i rzucanie ofiarą o ziemię"

Mężczyzna został zwabiony do nieczynnej stacji kolejowej w Kosowie, gdzie zaatakowała go trójka napastników. 33-latek został dotkliwie pobity i okradziony. W pewnym momencie udało mu się uciec - nagi i zakrwawiony udał się do Goli, gdzie zadzwoniono po pomoc - donosi portal gostyn24.pl.

